Resgate heroico: Cachorrinha Ruby salva tutor em perigo no lago congelado

Em uma reviravolta emocionante, uma cachorrinha se torna a protagonista de um resgate dramático no Lago Arbutus, Michigan, nos Estados Unidos. Seu tutor, um homem de 65 anos, estava em apuros após cair nas águas congeladas do lago enquanto verificava a espessura do gelo. O oficial Kammeron Bennetts, da Polícia de Traverse City, sabia que o resgate seria desafiador assim que chegou à cena.

Desafios do resgate no gelo

Enquanto os policiais da região são treinados para situações em águas abertas, o resgate no gelo apresenta desafios únicos. Kammeron utilizou um disco de resgate projetado para ser implantado em vítimas em águas abertas. No entanto, a complexidade da situação no gelo exigiu uma abordagem diferente.

Na primeira tentativa de resgate, o disco foi lançado, mas infelizmente, caiu a uma distância considerável da vítima. Com o tempo se esgotando, Kammeron percebeu que precisava de uma solução rápida e única.

A intervenção heroica de Ruby

Foi nesse momento crucial que Kammeron observou Ruby, a cachorrinha do homem em perigo. Rapidamente, ele viu uma oportunidade única na presença da leal companheira. Ao agarrar a coleira de Ruby, o policial percebeu uma mudança imediata em seu comportamento.

“No segundo em que agarrei sua coleira, ela se sentou e olhou para mim, e eu percebi que todo comportamento dela mudou. Prendi nela o disco e ela pulou em cima dele [o tutor] para entregar o disco”, compartilhou Kammeron.

O resgate bem-sucedido

Agarro ao disco, a vítima foi puxada pelo policial e conseguiu sair do lago em segurança. Foto: O policial amarrou o disco na cachorrinha Ruby e contou com a ajuda dela. Foto: Vídeo de câmera corporal da Polícia de Michigan

Com o disco firmemente amarrado em Ruby, o policial instruiu a vítima a se agarrar ao objeto. Iniciou-se então um emocionante esforço de resgate, com a cachorrinha desempenhando um papel crucial. A corda presa ao disco de resgate foi puxada, quebrando gradualmente o gelo conforme a vítima era trazida para a segurança.

“Felizmente, conseguimos encontrar um bom gelo depois de puxá-lo uma quantidade razoável. Eu mesmo estava perdendo a tração, então, nesse momento, consegui dar um bom puxão e isso o tirou da água”, detalhou o policial.

Um final feliz para o homem e sua cachorrinha

Graças à intervenção heroica de Ruby e à habilidade do policial, tanto o homem quanto a cachorrinha estão seguros. Uma história de resgate emocionante que destaca a lealdade extraordinária dos animais. Quem diria que Ruby, a cachorrinha, se tornaria a última esperança em meio a um lago congelado? Certamente, merece um distintivo policial por sua bravura notável!

Fonte: 9 and 10 news