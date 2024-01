Pequeno empreendedor: menino de 7 anos que vende geladinhos ganha ingressos para o jogo do Corinthians

Menino que viralizou com barraca de geladinho recebe ingressos para jogo do Corinthians e visita da atleta Vic Albuquerque — Foto: Arquivo Pessoal

O encontro que movimentou as redes sociais da jogadora Vic Albuquerque resultou em uma emocionante reviravolta para Jorge Henrique, o garoto de 7 anos que ficou conhecido por sua barraca de geladinho. Com mais de 200 mil seguidores, a atleta proporcionou à família do menino quatro ingressos para o jogo de estreia do Corinthians no Campeonato Paulista.

O início da jornada empreendedora

A história iniciou em dezembro de 2023, quando Jorge teve a ideia de vender geladinhos durante as férias. Sem avisar os pais, ele montou sua “estação de vendas”, surpreendendo a família e os vizinhos com sua determinação. Inicialmente, vendendo apenas sucos, o pequeno empreendedor logo incorporou os geladinhos ao cardápio, atraindo ainda mais clientes.

O sonho de um jovem corinthiano

Com copos vendidos a R$ 0,50 cada, Jorge tinha um objetivo claro: arrecadar dinheiro para realizar seu sonho de assistir a um jogo do Corinthians, no camarote do time. Além disso, ele almejava conhecer os jogadores pessoalmente. A princípio uma brincadeira, a barraca de geladinho tornou-se um símbolo da determinação do garoto.

Compromisso familiar e solidariedade

O pai de Jorge, Deodato Aparecido da Silveira, destaca o compromisso do filho não apenas em alcançar seu próprio sonho, mas também em realizar o desejo do irmão mais novo, Nicolas Augusto. A família foi contatada pela MRF Business após a história viralizar, recebendo não apenas ingressos como também a visita especial da atleta Vic Albuquerque.

Amor pelo Corinthians: uma tradição familiar

Surpreendentemente, o nome Jorge Henrique não é apenas uma coincidência. O pai revela que o nome do garoto é uma homenagem ao atacante multicampeão do Corinthians nos anos 2010. Isso reflete o profundo amor pelo time, transmitido de geração em geração na família.

