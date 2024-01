‘Pastora do Pix’, Renálida Lima vira alvo de críticas por ostentar uma vida de luxo

Com mais de 3 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, a pastora Renálida Lima, de 39 anos, dedica suas lives à conteúdos conectados com a religião. No entanto, as publicações em seu perfil também envolvem momentos de ostentação e luxo.

Conforme publicado pelo UOL, Renálida costuma ser criticada pelas diversas “lives bíblicas” que realizada em seu perfil. Durante os momentos de interação com os seguidores ela passou a desafiá-los a fazerem um Pix.

Durante uma das lives, Renálida propôs que os seguidores realizassem uma doação em pix, com valor equivalente à sua idade.

“Tem um Pix e agora você vai colocar diante de Deus. Senhor, eu tenho 18 anos, eu vou botar 18; eu tenho 40, vou colocar 40; você vai fazer o propósito do voto da sua idade”, orienta a pastora.

Tal prática voltou a ser comum e realizada em outras ocasiões, mas foi a postura e outras publicações realizadas pela pastora que causaram uma forte crítica à sua atitude.

Ostentação

Com roupas de grife, joias e até mesmo cobrança de ingressos para participação em cultos, não demorou muito para que as atitudes da pastora fossem criticadas nas redes sociais.

Em diversos comentários feitos em suas publicações, os seguidores se referem à Renálida como “Gretchen Gospel”, “profeta sensual”, “Jezabel Gospel” e “pastora do Pix”, como ficou popularmente conhecida.

As críticas, feita ao estilo de vida ostentado pela pastora nas redes sociais, também foram reproduzidas por Bruno Pereira, apresentador da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba.

“Não vejo a presença de Deus na pastora Renálida; quando eu olho para ela só vejo ostentação, o verdadeiro profeta de Deus não cobra”, declarou o apresentador.

Segundo outras informações divulgadas pelo UOL, o nome da pastora também está envolvido em outros escândalos, como o término de seu casamento com o empresário Renan Carvalho após um suposto caso extraconjugal com Wesley Santiago, baterista da banda de Renálida. Os boatos ganharam ainda mais força após a pastora oficializar sua união com Wesley.

