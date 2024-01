“Para aquelas que nunca tiveram um namorado”, a tendência no TikTok que está reconfortando corações ‘sem amor’

Não é preciso ser um gênio para descobrir que encontrar um parceiro hoje em dia é muito complicado. Nas últimas décadas, ocorreram muitas mudanças importantes na sociedade e na cultura, muitas das quais foram exacerbadas pela pandemia. Os aplicativos de namoro, que às vezes parecem ‘facilitar’ as coisas, na verdade são um desastre. Alguns querem um companheiro para a vida, alguns apenas buscam validação e acabam brincando, alguns estão lá para enganar as pessoas e outros estão simplesmente lá por curiosidade.

Casais Namorados (Freepik)

O que antes acontecia sem tanto alvoroço, hoje parece ter se transformado em uma mercadoria, um trâmite a mais para evitar a solidão e buscar por urgência não é nada bom e ao mesmo tempo, as pessoas não têm tempo e pensam que buscar seriamente um parceiro pode exigir tanto esforço quanto procurar emprego.

Não é estranho que hoje em dia, plataformas como o TikTok estejam cheias de mulheres compartilhando suas experiências com encontros fracassados, relacionamentos intermitentes, falando sobre a falta de responsabilidade afetiva, do apego evitativo e mais recentemente sobre o fato de "nunca ter tido um namorado".

"Tenho x anos e nunca tive um namorado", a tendência que conforta corações 'sem amor'

Recentemente, Jessica Cárdenas, uma jovem originária do México, tornou-se viral após contar no TikTok que, aos 28 anos, nunca teve um namorado.

"Sem dúvida, o meu TikTok mais pessoal. Tenho 28 anos e nunca tive um namorado (...) Quantas vezes não passou pela minha cabeça: 'eu fiquei sozinha, talvez seja porque fiz algo errado, talvez seja porque não sou bonita o suficiente, talvez seja porque não sou simpática o suficiente', 'talvez devesse aceitar outro encontro mesmo que não tenha gostado, porque talvez com o tempo eu possa começar a gostar dele'. 'Sim, talvez tenha algo de errado comigo e afasto os homens'... A resposta é NÃO, não, não e não", diz no seu vídeo.

Jessica contou que teve dúvidas sobre compartilhar essa experiência nas redes sociais, no entanto, ela afirma que o fez porque sabe que muitas mulheres estão em uma situação semelhante e é bom sentir-se acompanhada. "É um assunto complicado e que às vezes pode custar muitas lágrimas, mas o processo de cada um é diferente".

Jessica apontou que conseguiu encontrar paz com o fato de nunca ter tido um namorado e disse que está tranquila com suas decisões. "Trabalhei muito internamente nisso e a verdade é que estou muito tranquila. Se algo assim aconteceu com você, não se preocupe, não perca a esperança".

As mulheres aproveitaram a seção de comentários para expressar seus sentimentos e compartilhar suas histórias pessoais, mostrando que, de fato, hoje em dia parece ser algo comum não ter um parceiro ou se sentir "fora de lugar" por não ter tido um relacionamento romântico "em certa idade".

Viral Uma jovem incendiou as redes ao falar sobre nunca ter tido um namorado (TikTok)

“Já tenho 35 anos e também continuo solteira, sinto que é porque não gosto de conflitos, não gosto de ter que lutar porque na realidade os relacionamentos” são isso; “Tenho 30 anos e nunca tive um namorado”; “Tenho 27 anos e nunca tive um namorado, tive pretendentes e a oportunidade de tê-lo, mas não sinto nada por eles e prefiro estar sozinha”; “24 anos, 0 namorados, 0 encontros, 0 beijos, 0 pretendentes e vai durar muito tempo. Ninguém nunca mostrou interesse em mim”; “Tenho 31 anos e nunca tive um namorado, honestamente nunca senti dor ou tristeza por isso, recuso-me a conformar com o mínimo para evitar solidão no futuro”; “Tenho 30 anos e também nunca tive um namorado 🙋🏻‍♀️ adoro estar solteira, acostumei-me tanto a mim mesma que me sinto muito bem assim!”, são as mensagens que se lê.

Como a Jessica, outras mulheres compartilharam vídeos em que revelam que nunca tiveram um namorado e como isso mudou sua perspectiva das coisas ou afetou sua vida diária. “Sou uma garota que nunca teve um namorado, é claro que quando alguém mostra interesse em mim agora vou duvidar disso porque não vou acreditar que ele goste de mim”; “Nunca tive um namorado e é claro que quando vejo minhas amigas se comprometendo, casando ou tendo filhos, me pergunto se isso vai acontecer comigo algum dia”, dizem mais usuárias do TikTok em seus próprios vídeos.