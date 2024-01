Operam com sucesso uma filhote de 6 patas que foi abandonada no Reino Unido

Uma cadela spaniel nascida com seis patas e que foi encontrada abandonada no estacionamento de um supermercado, agora está como os demais cães depois de terem sido cirurgicamente removidos os membros adicionais.

Ariel, que recebeu seu nome do personagem de ‘A Pequena Sereia’ porque o apêndice adicional com duas pernas na ponta parecia uma barbatana, correu pela grama no sábado enquanto se adaptava à vida de quatro patas.

“Está ótima”, disse Vicki Black, diretora do Langford Vets, o hospital veterinário para animais de pequeno porte onde ela foi operada na quinta-feira.

A cadela, que tinha múltiplos defeitos de nascimento, foi encontrada no centro de Pembroke, Gales, em setembro. A organização de resgate de animais Greenacres Rescue a acolheu e arrecadou fundos para sua operação.

Black explicou que o hospital, que faz parte da Universidade de Bristol, nunca tinha visto um cachorro com seis patas nem tinha realizado uma operação desse tipo.

As patas sobrantes saíam do quarto traseiro direito e pareciam inúteis, penduradas ao lado de sua cauda que se movia, enquanto andava um pouco desajeitado em um vídeo gravado antes da operação.

Quando receberam alta no sábado, ela saiu para o gramado do hospital com a determinação de um cão de caça, com o focinho grudado no chão e puxando a coleira.