Mulher de 92 anos é a modelo em atividade mais velha do mundo

Carmen Dell’Orefice, reconhecida como a modelo mais antiga em atividade na indústria da moda, teve um início desafiador aos 13 anos. Descoberta em um ônibus pela esposa do fotógrafo Herman Landschoff, suas fotos de teste inicialmente não decolaram. No entanto, sua persistência e talento a levaram à capa da Vogue aos 15 anos, marcando o início de uma notável carreira.

Superando desafios financeiros na infância

Criada em Nova York em uma família com dificuldades financeiras, Dell’Orefice enfrentou desafios desde cedo. Desnutrida durante a infância, os fotógrafos precisavam ajustar os vestidos e preencher as curvas com lenços de papel. Sem telefone em casa, a Vogue enviava mensageiros para convocá-la para as sessões de fotos. Para sustentar a família, ela e sua mãe trabalhavam como costureiras, revelando uma história de resiliência.

Relações pessoais complexas: do casamento ao divórcio

A vida pessoal de Dell’Orefice não foi um conto de fadas. Casou-se com Bill Miles nos anos 1950, enfrentando exploração financeira. O divórcio levou-a a casar-se com o fotógrafo Richard Heimann, que a deixou quando ela decidiu se aposentar em 1958. Enfrentando uma situação financeira difícil, ela retornou ao mundo da moda em 1978, provando sua resiliência.

Retorno triunfal aos 91 anos: um exemplo de determinação

Aos 91 anos, Dell’Orefice surpreendeu o mundo ao posar para uma sessão fotográfica ousada em 2022. No ano seguinte, estampou as capas de diversas revistas de moda, reafirmando que a idade é apenas um número. Participando de campanhas publicitárias e desfilando em passarelas, ela desafia estereótipos e inspira, mostrando que o envelhecimento pode ser como vinho.

Segredo da beleza aos 92: cuidar de si mesma com amor

Em uma entrevista recente, a modelo de 92 anos compartilhou um conselho valioso: “Homens e mulheres devem se amar e cuidar de si. Um dos segredos para manter a beleza é fazer o que você faz por um bebê, nutri-lo e alimentá-lo com amor.” Ela enfatiza a importância de nutrir o corpo e a alma, revelando sua filosofia de envelhecimento com graça.

Uma longa carreira que desafia limites

Carmen Dell’Orefice, aos 92 anos, continua a desafiar as convenções da indústria da moda. Ao estampar capas de revistas de renome internacional, ela prova que a experiência e a paixão transcendem as barreiras da idade. Seu legado não apenas como modelo, mas como símbolo de resiliência e determinação, destaca-se como inspiração para gerações futuras na busca da verdadeira expressão pessoal.

Fonte: Oddity Central

