Moeda de mais de 2 mil anos é encontrada em Jerusalém

Arqueólogos encontraram, próximo a Jerusalém, um pedaço de uma moeda de prata datada de aproximadamente 2,5 mil anos.

Segundo o site ‘Aventura na História’, a moeda quebrada na metade é uma rara evidência do uso de moedas na antiga Judeia, sendo também uma das poucas moedas do do século 6 a.C. ou 5 a.C. encontradas no local.

O item foi encontrado durante uma escavação que visava expandir uma estrada cerca de 16 quilômetros a sudoeste de Jerusalém.

Segundo o site ‘Live Science’, a moeda provavelmente foi partida ao meio para que seu peso em prata fosse avaliado.

“A moeda é extremamente rara, juntando-se apenas a meia dúzia de moedas deste tipo que foram encontradas em escavações arqueológicas no país”, explica Robert Kool, especialista em moedas da Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA). “As moedas foram cunhadas num período em que a utilização de moedas estava apenas começando”, completa.

Primeiro Templo

Ainda de acordo com o site, a área onde o artefato foi encontrado era uma área rural do antigo Reino da Judeia, e a capital era Jerusalém. O local foi fundado provavelmente em 7 a.C., em um período conhecido como ‘Primeiro Templo’.

No mesmo local onde a moeda foi encontrada foi descoberto os restos de uma construção de uma casa de quatro cômodos, habitação comum da época, além de um peso esférico em um dos espaços, que servia para pesar metais, especiarias e outras mercadorias, sendo este um indício da prática de comércio na região.

Peso esférico também foi encontrado em casa de quatro cômodos Imagem: Facebook/Israel Antiquities Authority

