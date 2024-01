Mãe é criticada por se recusar a sair de férias para apoiar a filha em um momento difícil

Uma mulher decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se ver em uma situação delicada envolvendo seu marido e sua filha. Segundo ela, o homem está insistindo em tirar férias mesmo sabendo que a enteada está passando por problemas em sua vida.

Sem se identificar, a mulher conta que ela e o marido possuem empregos que pagam bem, porém exigem muito de seu dia a dia. Com isso, raramente eles conseguem longos períodos de descanso. Pensando em ter um momento para aproveitar, eles decidiram combinar as agendas para tirar uma semana de férias durante o mês de fevereiro, e começaram a planejar tudo com antecedência.

“Tudo estava tranquilo até que 3 dias atrás minha filha, de 17 anos e fruto de um relacionamento anterior, revelou que está grávida. Ela não quer seguir com a gestação e está preocupada com seu futuro”.

“Nós conversamos com ela e juntos a apoiamos em sua decisão de interromper a gestação, o que é legal em nosso país. Já agendamos os médicos e tudo o que é necessário, e eu achei que as coisas andavam bem, até que meu marido me chamou para uma conversa”.

Ela ficou revoltada

A mulher explica que o marido decidiu questioná-la sobre quanto tempo eles precisariam “gastar” com a jovem, visto que a viagem está próxima de acontecer. Diante disso, a mulher decidiu revelar sua decisão em relação a semana de descanso.

“Com minha filha nessa situação eu acho impossível sequer pensar em tirar férias! Eu preciso estar perto para apoiar minha filha nesse momento delicado e quero estar aqui para ela em todos os sentidos possíveis”.

“Meu marido começou a ficar irritado e disse que eu não posso cancelar as férias já que tudo está pago e agendado. Ele falou que todo o procedimento clínico termina em menos de uma semana e que ela pode muito bem ficar com a avó enquanto viajamos”.

Leia também: Jovem se preocupa com a reação da amiga ao ser alertada sobre relacionamento abusivo

“Para ele, minha filha é grande o bastante para se cuidar e deveria ter sido mais cuidadosa antes de ‘estragar tudo’ e arruinar nossa viagem. Eu me irritei com isso e disse que ele está sendo insensível e que se o dinheiro é tão importante pra ele, eu pagaria tudo. Ele me chamou de idiota e passou a me ignorar, mas eu errei?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente diante da situação.

“Você não está errada em querer apoiar sua filha, seu marido também não está errado em querer estar com você nas férias. Vocês precisam conversar”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada, mas precisa conversar com sua filha e ver com ela a melhor forma de apoiá-la”, finalizou outra.