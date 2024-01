Lua de sangue, Lua Azul e Lua Rosa: desvendando mistérios

No decorrer da história, a humanidade atribuiu à Lua diversos significados, desde presságios até fertilidade. Nomes como Lua de Sangue, Lua Azul e Lua Rosa têm origens curiosas e estão envoltos em mistérios. Vamos desvendar esses fenômenos celestes, segundo o Mega Curioso.

Veja os nomes

Lua de Sangue

O termo Lua de Sangue popularizou-se para descrever eclipses lunares totais, onde a Lua adquire uma tonalidade avermelhada. Durante esse evento, a Terra bloqueia a luz solar direta, mas a atmosfera terrestre permite que a luz vermelha alcance a Lua, criando um espetáculo celestial.

Lua Azul

A Lua Azul não ganha sua cor do nome, mas sim da sua ocorrência rara. Originalmente, era a terceira Lua Cheia em uma estação com quatro, mas agora é associada à segunda Lua Cheia em um único mês. Um fenômeno que ocorre a cada 2,5 anos, aproximadamente.

Lua Rosa

Contrariando expectativas de cor, a Lua Rosa é uma homenagem à flor musgo rosa. O nome foi adotado pelos indígenas americanos e posteriormente pelo Maine Farmer's Almanac. No Hemisfério Norte, ela ilumina os céus durante a primavera, coincidindo com o desabrochar das flores.

Além dessas lunisséries, diversos outros nomes curiosos foram atribuídos à Lua. Desde a mística Lua Negra até a simbólica Lua da Colheita, cada cultura teceu sua narrativa em torno desse astro fascinante.

Independentemente do nome, a Lua permanece como um objeto de fascínio global. Seja por motivos astronômicos ou românticos, observar esses eventos celestiais é uma experiência enriquecedora. Certifique-se de marcar no calendário as datas desses eventos para não perder a oportunidade de apreciar a beleza lunar, torcendo para um céu claro.