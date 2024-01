Influencer descobre que a água na Tailândia “não hidrata” e mostra o que deve fazer para saciar sua sede

O popular TikToker, Carlos Cruz (@carloscruzrzz), compartilhou suas experiências ao se adaptar à vida na Tailândia, revelando uma descoberta surpreendente sobre a qualidade da água no país asiático e como melhorar seu sabor e benefícios hidratantes. Em suas primeiras semanas na Tailândia, Carlos enfrentou uma fadiga persistente que atribuiu à falta de minerais essenciais na água local, intensamente filtrada devido à poluição.

Para combater essa situação, Carlos revelou um método único para melhorar a hidratação e tornar a água mais apetitosa. Através de um vídeo compartilhado em seu canal do TikTok, o influenciador mostra uns pós mágicos que transformam o sabor da água, tornando-a semelhante a uma bebida isotônica.

Como saciar a sede na Tailândia, este influencer explica

No vídeo, Carlos compra um pacote desses pós em uma loja local, destacando a variedade de sabores disponíveis. Ao misturar os pós com água, o líquido fica tingido com a cor e o sabor do pó escolhido, proporcionando uma solução refrescante e saborosa para combater a sensação de desidratação.

"Estou morando na Tailândia há um mês e meio e nas primeiras semanas me sentia cansado. Me disseram que era porque a água não hidrata, pois tem poucos minerais devido à intensa filtragem devido à poluição. É necessário adicionar esses pós", explica Carlos no vídeo.

O TikToker assegura que esses pós são acessíveis, custando apenas 18 centavos de euro, e estão disponíveis em diversos sabores para se adaptarem aos gostos de cada pessoa. Carlos enfatiza que, ao misturar esses pós com água, ela adquire a cor e o sabor selecionados, proporcionando uma experiência de hidratação mais prazerosa e refrescante.

Os “pós mágicos” tailandeses para melhorar a água

O influenciador conclui o vídeo com uma recomendação para aqueles que planejam passar mais de 10 dias na Tailândia: "Se você vai ficar aqui por um tempo, esses pós serão necessários, pois depois de alguns dias você pode se sentir tonto e cansado, sem energia".

A publicação gerou diversas reações entre os seguidores de Carlos, com alguns expressando ceticismo e outros compartilhando experiências similares nos comentários do vídeo. No entanto, a ideia de melhorar a hidratação com esses pós mágicos chamou a atenção e a curiosidade de muitos, transformando essa descoberta em um fenômeno nas redes sociais.