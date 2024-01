Homem é criticado por se recusar a ceder seu lugar em um trem lotado

Um relato inusitado causou polêmica no Reddit durante a manhã desta quarta-feira, dia 24 de janeiro. Segundo a publicação de um rapaz, ele foi criticado no transporte público ao se recusar a ceder seu assento para uma mãe com dois filhos.

Sem se identificar, o rapaz conta que estava particularmente cansado depois de passar por um turno de trabalho que durou 14 horas. Com dores, ele conseguiu encontrar um lugar para se sentar no trem após passar mais algumas estações em pé.

“Eu tinha acabado de sair de um turno de trabalho que durou 14 horas. Minhas pernas doíam e depois de entrar no trem lotado eu ainda precisei esperar por 5 paradas até que um lugar para se sentar surgiu”.

“A mesma coisa voltou a acontecer quando eu fiz a baldeação para trocar para o outro trem. Nenhum assento disponível, fiquei em pé e com dores por mais quatro paradas até que, por um milagre, um lugar acabou ficando vago”, conta.

Ele causou uma confusão

O jovem então relata que ao ver o novo espaço vazio aproveitou para se sentar, acreditando que poderia viajar tranquilamente até seu destino final. No entanto, seu descanso logo foi interrompido.

“Uma mãe com duas crianças veio pelo corredor do trem empurrando um daqueles carrinhos para mais de uma criança. Ela chegou do meu lado e perguntou se eu poderia ceder meu lugar a ela”.

“Recusei de forma educada e expliquei que estava cansado, ao que ela rebateu dizendo que também estava, mas eu não cedi. Outros passageiros que viram a interação se levantaram e ofereceram o lugar a ela, mas depois começaram a me encarar com olhares tortos. Eu não fiz nada de errado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele estava no direito de recusar o pedido da mulher.

“Os outros passageiros não deveriam te julgar por sua escolha. Várias pessoas exaustas pegam transporte público todos os dias. Não julgue os outros sem saber o que eles passaram”, comentou uma pessoa.

“Você precisava ficar sentado porque estava cansado. Ela precisava do lugar por estar cansada. Você estava ali primeiro”, finalizou outra pessoa.