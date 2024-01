Filha desabafa e afirma: ‘Não sei o que é ter uma mãe desde os meus 5 anos’

Uma jovem decidiu buscar por apoio no Reddit diante de uma recente discussão com sua mãe. Segundo ela, a mulher passou a cobrar sua presença e a culpá-la por seu pouco relacionamento com a irmã.

Sem se identificar, a jovem de 24 anos conta que as coisas começaram a complicar quando ela tinha apenas 5 anos. Na época, a mãe deu à luz sua irmã mais nova, que nasceu prematura e precisou de uma série de cuidados complexos após o parto.

“Foi desde então que minha mãe deixou de ser minha mãe. Ela passava o tempo todo no hospital com a minha irmã enquanto eu pulava de casa em casa, entre parentes, amigos e amigos de amigos”.

“Minha irmã passou meses no hospital e quando chegou em casa teve diversas complicações no estomago, precisando passar por várias novas cirurgias e internações. Mesmo quando eu estava em casa com elas, minha mãe ficava longe de mim e mantinha minha irmã isolada, dizendo que ela precisava se concentrar apenas nela”.

“Aos 10 anos minha mãe já me deixava sozinha em casa para ir ao hospital com minha irmã e foi na mesma época que meus professores acreditaram que eu tinha dislexia. Eles falaram com minha mãe e ela simplesmente ignorou todos os avisos e pedidos”.

Ela tomou uma decisão

A jovem então revela que nada mudou nos anos seguintes e que aos poucos sua mãe e irmã se tornaram estranhas para ela, já que sempre estavam isoladas. Na adolescência ela passou a maior parte do tempo na casa de sua namorada e saiu oficialmente de casa quando completou seus 18 anos.

“Eu também finalmente fiz meu diagnóstico e confirmei a dislexia. Agora, anos depois, minha mãe veio me procurar pois está passando por problemas de saúde e afirmou que eu sou a responsável por cuidar dela”.

“Ela também falou que minha irmã merece ter um relacionamento comigo e que eu a estou punindo por sua existência complicada. Eu não culpo minha irmã por nada, mas eu sempre fui privada da convivência com ela”.

Após se recusar a ajudar, a jovem conta que foi duramente criticada pela mãe, que a acusou de ser uma pessoa egoísta e mimada. Porém, os usuários do Reddit estão fortemente ao lado dela.

“Você não está errada nessa história toda. Sua mãe nunca esteve presente para você e te negligenciou durante toda sua infância, não é sua obrigação ajudar”, comentou uma pessoa.

“Não é culpa sua o fato de sua mãe precisar passar tempo no hospital, é culpa dela o fato dela não te incluir na vida dela e de sua irmã. Você está correta”, finalizou outra.