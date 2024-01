Emoção nas redes: pequena torcedora do River Plate recebe presente surpresa do Flamengo

A jovem Juli, torcedora fervorosa do River Plate, recebeu uma surpresa emocionante do Flamengo, cerca de um mês após viralizar nas redes sociais com um vídeo dedicado ao jogador De La Cruz, novo reforço do clube para 2024. O vídeo foi compartilhado pela mãe da criança, registrando o momento especial.

A surpresa: camisa do Flamengo para Juli

Seu carinho pelo De La Cruz é lindo e agora vocês podem continuar torcendo por ele! Saludos, Juli! Como diria o Nico… TAMO XUNTO! 😆❤️🖤🇧🇷🇦🇷🇺🇾 pic.twitter.com/ptNWFiVMMp — Flamengo (@Flamengo) January 22, 2024

O Flamengo decidiu presentear Juli com uma camisa do clube, surpreendendo a torcedora argentina que se emocionou ao saber da saída do ídolo uruguaio. O gesto inesperado evidencia a conexão emocional que o futebol pode criar entre os torcedores e os clubes, transcendendo rivalidades.

A história por trás do vídeo viral

O vídeo que trouxe Juli para os holofotes das redes sociais foi publicado pela mãe da garota após o anúncio da contratação de De La Cruz, em 25 de dezembro do ano passado. Nele, Juli expressa sua tristeza pela saída do jogador, declarando que ele sempre a terá como uma amiga.

De La Cruz: ídolo do River Plate e reforço rubro-negro

Nicolás De La Cruz, ídolo do River Plate, conquistou a Libertadores em 2018 durante suas sete temporadas no clube argentino. Ele é o único reforço confirmado pelo Flamengo até o momento para a temporada de 2024, representando uma contratação significativa que envolveu um investimento de aproximadamente R$ 79 milhões.

O vínculo emocional entre torcedores e jogadores

O episódio envolvendo Juli destaca o impacto emocional que o esporte pode ter na vida dos torcedores, transcendendo fronteiras clubísticas. A atitude do Flamengo em presentear a jovem torcedora ressalta a importância de reconhecer e valorizar a paixão dos fãs, mesmo quando há rivalidade entre as equipes.

Fonte: Terra

