Confira as cinco profissões mais populares há 300 anos atrás, no século XVIII

Se voltássemos 300 anos no tempo, testemunharíamos uma realidade distinta, especialmente quando se trata de empregos. Descubra as profissões que dominavam o cenário no século XVIII, um período sem eletricidade e com comunicações demoradas, diz o Mega Curioso.

Veja a lista

5 das profissões mais populares há 300 anos https://t.co/JYT27bcLid — Agamenon Viana🌵🌵 (@agamenon_viana) January 22, 2024

Clero: pregadores na era da religião proeminente

No início do século XVIII, a religião desempenhava um papel central na Europa e suas colônias. Os pregadores, com suas mensagens sobre pecado, perdão e conexão com o divino, eram figuras fundamentais. O cristianismo floresceu na América, destacando pregadores proeminentes.

Alfaiates: arquitetos da moda antiga

Enquanto a 'fast fashion' domina hoje, no século XVIII, os alfaiates eram vitais. Cada peça de roupa era fruto de um trabalho árduo, desde a colheita das fibras até a montagem exclusiva. Colônias europeias viam uma profusão de alfaiates, com tecidos sendo sua importação primária.

Marceneiros: construtores de estruturas e utensílios

Marceneiros habilidosos eram essenciais na comunidade do século XVIII. Responsáveis por estruturas, barris, móveis e instrumentos, seu trabalho era versátil. Tanoeiros, especializados em barris, desempenhavam um papel crucial no armazenamento e preparo de alimentos.

Peruqueiros: criadores da elegância em pó

No auge da moda das perucas brancas no século XVIII, a profissão de peruqueiro prosperava. Líderes como Luís XIV da França e Carlos II da Inglaterra popularizaram perucas para ocultar cabelos grisalhos. No entanto, as perucas tornaram-se símbolos de desigualdade com o tempo.

Padeiros: fornecedores essenciais de pão fresco

Dada a escassez de tempo no século XVIII, a profissão de padeiro era vital. Enquanto alguns tentavam assar em casa, a maioria obtinha pão fresco dos padeiros, que começavam cedo para garantir produtos frescos. Grandes fornos abasteciam padarias movimentadas.

Esses profissionais, semelhantes aos padeiros modernos, começavam seus dias antes do amanhecer para preparar os produtos. A importância dos padeiros no fornecimento de alimentos era inquestionável, moldando a dinâmica da vida cotidiana.