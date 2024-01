Antigo bunker militar com silo de mísseis esta à venda nos EUA, gerando controvérsias

Um bunker militar dos EUA, com antigo silo de mísseis Atlas E, está à venda em Sprague, Washington, pelo equivalente a R$ 7 milhões. A propriedade subterrânea de 12.946 pés quadrados inclui uma área de estar conectada a uma garagem/oficina acima do solo, além de uma segunda área abaixo, acessada por túneis intrigantes.

A listagem no Zillow destaca a oportunidade única de possuir um pedaço da história da Guerra Fria. No entanto, os Redditers expressam dúvidas sobre a habitabilidade do local, citando preocupações com produtos químicos tóxicos, claustrofobia e a falta de luz solar. A localização em 24,15 acres é apontada como um ponto positivo.

História da construção

Construído em 1959, o bunker é descrito como um desafio de sobrevivência reverso por alguns usuários. Comentários de quem já esteve em situações similares ressaltam a atmosfera estranha e opressiva.

Há preocupações quanto à possibilidade de toxinas remanescentes, enquanto outros questionam aspectos práticos, como abastecimento e segurança contra incêndios.

As opiniões online se dividem, com alguns vendo a propriedade como um refúgio seguro e isolado, enquanto outros a consideram claustrofóbica e deprimente. A segurança oferecida é elogiada, mas questões práticas, como falta de luz solar e acesso de emergência, geram críticas.

Há quem veja a propriedade como um desafio intrigante, enquanto outros apontam preocupações práticas e de bem-estar. O isolamento e a segurança são vistos como atrativos, mas as condições do bunker levantam questões sobre sua habitabilidade a longo prazo.

A venda do bunker nuclear desperta debates sobre as motivações por trás da aquisição de propriedades incomuns. Enquanto alguns veem uma oportunidade única, outros questionam a praticidade e as condições do local.

O imóvel se destaca como um testemunho curioso da história da Guerra Fria, mas sua adaptabilidade a um estilo de vida moderno gera controvérsias e incertezas.