Pequena sensação: conheça a criança que conquistou corações ao ser confundida com menino no rodeio

O questionamento surpreendente de Jociane Mazur, uma criança de 9 anos, após ser erroneamente confundida com um menino em um rodeio no Paraná, ganhou destaque nas redes sociais, acumulando mais de 4,6 milhões de visualizações. O termo “piá”, comumente usado no sul do Brasil, foi o ponto de partida para uma reação viral e inusitada.

De acordo com a mãe, Luciane Mazur, o incidente ocorreu durante uma entrevista ao vivo nas redes sociais. Uma mulher perguntou se “esse piazinho também laça?”, desencadeando a indignação de Jociane. A criança, após responder à pergunta, revelou estar com tranças e batom, desafiando as expectativas.

A surpresa da mãe foi evidente, pois Jociane é conhecida por sua natureza tranquila. Luciane Mazur compartilhou sua perplexidade: “Foi um negócio assim que a gente não entende até agora, porque ela é uma criança amável, doce e meiga. Até agora a gente não entende, a gente não tinha visto ela tão revoltada, sabe? [...] Foi a educação que eu dei? Não. Fugiu do controle”.

A cena tornou-se viral nas redes sociais, transformando mãe e filha em personagens de memes. Inicialmente, houve preocupação na família, mas agora elas encaram a situação com humor. Jociane destaca sua aparência na época, afirmando: “Eu tava inclusive com um batom forte, ainda. Eu tava com as unhas pintadas, com pulseira, viu? Não pareço piazinho”.

Fama e oportunidades em Pinhão

Após o vídeo viralizar em outubro de 2023, Luciane e Jociane Mazur se tornaram conhecidas em Pinhão, uma cidade com pouco mais de 32 mil habitantes. A fama repentina trouxe presentes, imitações e até versões similares de internautas. Na escola, Jociane passou a chamar mais a atenção, levando a família a discutir estratégias com professores para evitar possíveis casos de bullying.

Segundo Luciane, a criança recebeu presentes de amigos e conhecidos, enquanto na escola, tornou-se o centro das atenções. A família agora planeja aproveitar a visibilidade para estabelecer parcerias e trabalhos de divulgação com marcas ou empresas locais. “Mudou em termos assim, porque a gente era conhecido, mas a gente passava, cumprimentava as pessoas de boa. Hoje não, hoje as pessoas quando enxergam a gente já falam [...] A ideia é aproveitar essa fama, né? Quando ela chegar agora a 10 mil seguidores a gente vai criar uma página pra ela”, revelou Luciane.

