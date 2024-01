Passageiro “em crise” tenta abrir a porta do avião durante o voo

Um idoso cujo nome foi mantido em sigilo teve que ser contido pela tripulação durante um voo entre Londres e Toronto, no Canadá, quando tentava abrir a porta do avião, segundo notícia do jornal Toronto Star.

O avião, segundo o jornal, estava em ‘altitude de cruzeiro’, a mais de 10 mil metros de altitude, e a pressurização da cabine torna impossível esse procedimento, mas mesmo assim a tripulação acionou protocolos de segurança para deter o homem, que estava visivelmente alterado.

O avião pousou normalmente no Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto, e foi recebido por policiais federais, que disseram que o idoso estava em “um estado de crise e confusão” e que nada indica que suas ações tivessem qualquer intenção de provocar a queda da aeronave.

“Nossas tripulações são experientes e administraram a situação de forma adequada, permitindo que o voo seguisse normalmente até o destino. De acordo com os procedimentos, as autoridades encontraram a aeronave”, disse um representante da companhia aérea Air Canadá.

O homem foi contido até o pouso e recebido por agentes de segurança, mas não foi acusado criminalmente, embora tenha sido enviado para análise psiquiátrica.

No início de janeiro houve um caso parecido em um voo da Air Canada, quando um homem abriu a porta da aeronave durante o embarque de um voo que seguia para Dubai e caiu na pista. Neste caso, o avião ainda estava em solo e não havia sido pressurizado, e o homem sofreu ferimentos leves em função da queda.

A Air Canada esclareceu que as portas dos aviões são projetadas para atuarem como tampões aproveitando a diferença de pressão interna e externa, por isso criam uma vedação segura.