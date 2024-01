Pai pega as chaves do carro da filha e se recusa a devolvê-las: ‘Ela não merece o carro”

Um pai revoltado usou o Reddit para contar como acabou tomando as chaves do carro de sua filha. Para ele, a jovem de 19 anos não deve ter um carro enquanto não tiver um trabalho para manter o veículo e seus custos.

Sem se identificar, o homem explica que a filha foi presentada pelos avós em seu aniversário de 19 anos. Na ocasião, eles decidiram comprar um carro zero para a jovem, mas não se importaram de avisar aos pais dela.

“Não é um carro velho e barato para ser o primeiro carro dela, é um carro zero e caro. Meu carro mesmo é 10 anos mais velho do que o dela. Quando minha filha voltou para suas aulas na faculdade eu não precisava mais levá-la até o campus porque agora ela tinha um carro novo”.

“A volta dela para a universidade foi quatro meses depois de ganhar seu carro e sempre que ela vem para a nossa cidade, fica com meus pais ao invés de ficar comigo”, desabafa o pai.

Ele tomou uma atitude polêmica

Pouco tempo depois da filha retornar para a universidade, o pai descobriu que a filha acabou batendo em alguns cones de trânsito e danificando parte de seu carro, algo que o enfureceu completamente.

“Em primeiro lugar, ela não deveria ter um carro. De qualquer forma, o seguro dos avós dela deu a ela um carro de aluguel enquanto o dela segue na oficina, mas eu confisquei as chaves do veículo”.

“Ela precisa aprender alguma coisa, já que não está pagando pelo carro e nem pelo seguro. Disse a ela que quando ela me pagar o seguro do carro e seu carro estiver pronto, terá a chave do carro de volta. Ela ligou para os avós e agora eles estão irritados comigo”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, tanto os avós quando a jovem tem direito de estarem chateados com ele.

“Você ficou com ciúme da sua filha ganhar um carro zero mais moderno que o seu e, mesmo sabendo que nem o carro e nem o seguro estão no seu nome pegou as chaves dela? Você não está ‘confiscando’ o carro dela, você o roubou”, comentou uma pessoa.

“O carro foi presente dos seus pais para a sua filha, logo, você não tem nada com isso. Está claro que você está com ciúme dela”, finalizou outra.