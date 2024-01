Múmias de tarim: o enigma arqueológico que desafia

No final do século XIX, as 'múmias do Tarim' foram encontradas, revelando um enigma arqueológico envolto em mistérios culturais. Em Xinjiang, China, corpos naturalmente mumificados surgiram, desafiando interpretações e revelando uma cultura remota, diz o Mega Curioso.

Corpos preservados

Descubra como as múmias, datadas de até 4 mil anos, impressionam pela preservação de detalhes como cabelos e vestimentas. A análise de DNA revelou uma surpreendente diversidade genética, intrigando os pesquisadores sobre a verdadeira identidade dessas pessoas.

Múmias de Tarim: conheça o maior mistério arqueológico de todos os tempos https://t.co/oKseAOPLFK — Agamenon Viana🌵🌵 (@agamenon_viana) January 21, 2024

Quem eram essas múmias da Bacia do Tarim? Explore as características únicas, como cabelos louros e roupas que indicam uma possível conexão com a Europa Ocidental. A ausência de rituais de mumificação levanta questões sobre a vida e a morte dessas antigas comunidades.

Além do mistério histórico, as múmias do Tarim tornaram-se controversas. Questões políticas, incluindo a retirada de uma exposição em 2011, adicionaram camadas de tensão à narrativa desses antigos habitantes da China.