Modelo do OnlyFans teve um caso com o marido de sua melhor amiga “às vezes as coisas ficam estranhas”

Honey Brooks, criadora de conteúdo para adultos, revelou que um dia acordou e descobriu que tinha ‘estragado o casamento de sua melhor amiga’. A modelo do Onlyfans revelou em sua conta do Instagram que, acidentalmente, teve uma ‘aventura’ com o marido de sua melhor amiga que a contatou pela plataforma.

No vídeo publicado em sua rede social, ela explica que quando entrou em contato pela primeira vez com o homem através da página, não sabia quem ele era. "Encontrei toneladas de mensagens no meu telefone, todas relacionadas a um 'assinante' que ele tinha em sua página do Onlyfans há cerca de seis meses".

Brooks contou que quando as pessoas se inscrevem nas páginas do OnlyFans não há forma de saber quem são. "Não faço ideia. Podem se registrar com um nome falso, podem usar o nome que quiserem, não vemos nenhuma informação sobre eles, apenas sua imagem para mostrar, o que muitos assinantes não mostram", detalhou.

“Não podemos ver endereços de e-mail ou qualquer coisa do tipo, portanto é muito privado quando as pessoas se juntam ao site”.

Brooks afirma que o homem comprou todo o seu conteúdo dentro da primeira semana. Depois de ler todo o material, o usuário pediu uma ‘experiência mais personalizada’ e Brooks sugeriu sua ‘experiência de namorada’, que o usuário comprou por três meses consecutivos.

“Geralmente ninguém excede o mês”, acrescenta a criadora de conteúdo. Como resultado de o usuário ter comprado o pacote, Brooks passou muito tempo íntimo com ele, e o casal conversava todos os dias. Sempre pelo telefone e sem que o homem revelasse sua identidade, conforme indica Honey.