Jovem se preocupa com a reação da amiga ao ser alertada sobre relacionamento abusivo

Uma jovem decidiu buscar por apoio no Reddit após se ver diante de uma difícil decisão. Enquanto ela pensa em fazer o melhor para apoiar a amiga, ela teme que fazer isso coloque a amizade delas em risco.

Sem se identificar, a jovem explica que tem uma forte amizade que já dura alguns anos. Segundo ela a amiga, a qual chama de Lindsey, está em um relacionamento que claramente não é saudável.

“Certo dia ela ofereceu carona para mim e mais 3 amigos e depois de receber uma ligação do namorado disse que não tinha permissão para dar carona aos amigos homens. Nós achamos que era zoeira, mas quando chegamos ao restaurante ela ficou mais de meia hora chorando no banheiro porque o namorado brigou com ela por dar carona para outros homens”.

“Além disso, ele também a traiu emocionalmente. Ele é uma pessoa que gosta de academia e de se mostrar, então mandava mensagens de seus músculos para outras mulheres na esperança de ser elogiado. Uma delas viu que ele tinha namorada e decidiu avisá-la. Minha amiga ficou arrasada e achei que seria o fim do relacionamento, mas eles voltaram depois de 1 dia separados”, revela.

Ela teme pela saúde mental da amiga

Segundo com seu relato, a mulher conta que a vida profissional da amiga também está conectada com a do namorado, visto que ela trabalha para ele em um negócio próprio, que funciona em um imóvel alocado pelos pais dela.

“Ela á perdeu diversas aulas para trabalhar porque ele a força a fazer isso. Por vezes ficou sem receber e ainda acaba perdendo a atenção nas aulas porque o namorado a lota de ‘trabalho urgente’ que não é realmente urgente”.

“Durante uma festa, em que estava bêbada, ela disse que é triste ao lado dele, e que não se sente capaz de colocar um fim no relacionamento. Isso realmente partiu meu coração. Sei que não tenho controle sobre a vida dela, e acredito que as pessoas devem fazer suas próprias escolhas, mas e se ela ficar presa a ele para sempre? Será que vai ser ruim se eu tentar ajudá-la? Ela pode encarar minha ajuda de outra forma?”, finaliza a jovem.

Leia também: Marido se irrita ao saber que a esposa não reservou uma noite para os dois

Para os usuários do Reddit, ela não estará errada se tentar ajudar a amiga.

“Não seria errado da sua parte. Deixe ela saber que você a apoia em toda decisão que ela tomar e que está ao lado dela”, comentou uma pessoa.

“Ela sabe que quer terminar com ele, mas precisa de apoio e coragem para isso”, finalizou outra.