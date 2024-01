Homem ‘acusa’ namorada de tê-lo engordado durante relacionamento e gera conflito

Um homem, de 23 anos, “acusou” a namorada de o engordar ao longo dos dois anos de relacionamento, enquanto estavam em uma reunião de amigos. No entanto, apesar de ter sido uma brincadeira, a parceira não gostou da tratativa. O texto foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/ThrowRaVinnieB21.

“Recentemente saímos em um encontro duplo com alguns amigos que não via há algum tempo, Jack e Erica (nomes figurativos). Estávamos todos nos divertindo no jantar, brincando. Jack e eu nos conhecemos há muito tempo e sempre provocamos um ao outro, então ele zombou de mim e disse parecer que fiquei um pouco gordinho desde a última vez que nos vimos”, iniciou o relato.

“Eu ri daquilo, já que sempre fomos assim, e como isso não é verdade, só tenho um leve instinto agora. Sua namorada Erica se juntou a nós, dizendo que Jack também está trabalhando em sua barriga de cerveja, além de definitivamente ter ganhado alguns quilos recentemente como eu”, continuou.

Desconforto pós reunião

Durante a conversa, o autor do relato disse ter ganhado 10 quilos depois de ter entrado em um relacionamento. O rumo do diálogo mudou logo em seguida e todos estavam rindo da situação. No entanto, as coisas mudaram quando ele chegou em casa com sua parceira.

“Minha namorada disse que eu a constrangi na frente dos meus amigos, falando sobre ela ter me engordado. Fiquei chateado porque ela inadvertidamente me chamou de gordo quando eu nunca disse isso, apenas que havia ganhado peso”, desabafou.

“Falei que estava apenas brincando e que ela não deveria ter levado isso tão a sério, principalmente porque Erica estava fazendo o mesmo tipo de piada sobre Jack. Também fiquei frustrado porque ela estava me fazendo sentir mal por causa do meu ganho de peso, algo com o qual eu nunca havia me importado antes”, continuou.

Ao finalizar, ele disse saber ser responsável por seu próprio ganho de peso. No entanto, não se importava porque sentia menos pressão em parecer perfeito durante o relacionamento. Contudo, a parceira ficou ainda mais chateada.

