Em luto, jovem é criticado por adotar um novo gato

Um jovem compartilhou um relato emocionante no Reddit. Vivendo o luto pela perda de seu gato de estimação, ele conta como tomou a decisão de adotar um novo gatinho para poder “preencher o vazio emocional”.

Sem se identificar, o rapaz de 20 anos conta que há 1 mês perdeu seu gato de estimação, com o qual convivia há 18 anos. Para ele, foi a primeira vez lidando com a perda de um ser próximo, o que tornou a situação ainda mais complicada.

“Sempre que eu ficava mal, corria para abraçar meu gato e isso tornava as coisas mais leves. Agora ele, se foi. Eu estou pensando em adotar um novo gatinho para trazer um pouco mais de alegria aos meus dias e para me ajudar com o luto, mas não sei se estou indo rápido demais”.

“Eu consultei meus familiares e meus avós disseram que eu devo ir em frente e que não é cedo demais se isso vai me ajudar. Meus pais, pais e uma das minhas irmãs também concordam com isso”.

“O problema todo é com minha irmã mais velha, que acredita ser cedo demais para um novo animal em casa”.

Ele não sabe como agir

O rapaz então revela que sua irmã mais velha afirma não estar pronta para lidar com a presença de um novo gato na casa.

“Quando ela era mais nova ela levou um bom tempo odiando o nosso novo gato, que foi adotado após o antigo gato da família falecer. Para ela, foram necessários anos até se sentir confortável em ter um novo animal”.

“Não sei se meu emocional vai aguentar mais um mês sem ter um novo gato, e enquanto meus familiares me encorajam a ir em frente eu não consigo deixar de me sentir mal por priorizar o meu luto ao dela”.

“Todos têm processos de luto diferentes e entendo isso, então não sei o que fazer. Dói demais para conseguir pensar com clareza”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, ele deve seguir em frente.

“Em algumas ocasiões a presença de outro animal ajuda a aliviar o luto, vá em frente”, comentou uma pessoa.

“Eu adotei um novo gato semanas após a perda do meu outro. Isso me ajudou a superar a dor. Siga em frente”, finalizou outra.