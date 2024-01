Desvendando o passado: civilizações esquecidas

No vasto panorama do mundo antigo, além dos conhecidos Egito, Babilônia, Grécia e Roma, existiram civilizações que caíram no esquecimento. Descubra os feitos e mistérios desses povos esquecidos pela história, diz o Mega Curioso.

Os Hititas: lei e burocracia no Oriente Médio

Os Hititas, potência do Oriente Médio (1600 a.C.), governavam com uma burocracia eficiente e leis progressistas. A queda do Império Hitita em 1200 a.C. faz parte de um colapso misterioso que afetou várias civilizações da região.

Civilização Olmeca: esculturas colossais e contribuições

Na Mesoamérica, a civilização olmeca (1400 a.C. - 400 a.C.) é conhecida por esculturas de cabeças colossais e contribuições ao calendário, escrita e conceito do zero. Seu desaparecimento está associado a mudanças ambientais.

Os Elamitas: autonomia no oriente próximo

Os Elamitas, antigos habitantes do Irã (3000 a.C.), enfrentaram potências mesopotâmicas, mantendo autonomia até serem absorvidos pelo Império Persa. Sua história e realizações são pouco conhecidas.

Civilização Nok: esculturas e domínio do ferro

Na Nigéria, a cultura Nok (1500 a.C. - 300 d.C.) destaca-se por esculturas em terracota e habilidades na fundição de ferro. Desapareceram por volta de 300 d.C., por razões desconhecidas.

Império de Axum: comércio e influência cristã

Axum, império comercial na Etiópia (séc. I d.C. - séc. X d.C.), foi um centro de comércio e adotou o cristianismo precocemente. Suas estrelas e influência abrangente marcaram a região.

Confederação Xiongnu: dinâmicas políticas na ásia central

A Confederação Xiongnu (séc. III a.C.) moldou a Ásia Central e Oriental, desafiando a Dinastia Han. Fragmentou-se e foi absorvida por outros grupos tribais até o final do século I d.C..