Casal ‘maloka’ comemora sorriso novo após viralizar mostrando rotina na rua; veja

Após dois anos nas ruas de Santos, Gabrielly Miguel, cabeleireira trans de 25 anos, e Douglas Martins, entregador de aplicativo de 33, conquistaram um “recomeço” graças à generosidade de seguidores proprietários de uma clínica em São Paulo.

A virada de 2024: de moradores de rua a influenciadores

O casal ‘maloka’ mudou suas vidas ao criar um perfil nas redes sociais, narrando a rotina nas ruas. O sucesso veio rápido, e a reviravolta em suas vidas ocorreu nos primeiros dias de 2024, quando a ‘Clínica Viotto’ ofereceu um tratamento odontológico gratuito, impulsionando a autoestima do casal.

Transformação odontológica: um recomeço completo

Durante o tratamento em Santa Bárbara d’Oeste (SP), Gabrielly e Douglas passaram por extrações, implantes, próteses e recuperação estética. Além da saúde bucal, a experiência fortaleceu sua confiança e determinação para seguir em frente.

Do ‘ex-moradores de rua’ à casa própria

'Casal Maloka' publicou imagens da limpeza na casa alugada em Santos, SP — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O casal, autodenominado ‘ex-moradores de rua’, agora desfruta de uma casa alugada em Santos, graças à indicação de uma seguidora solidária. A moradia, garantida por seis meses, representa não apenas um lar, mas também a solidariedade que encontraram online.

Inspirados por outros: a jornada nas redes sociais

Incentivados por amigos influenciadores, o casal iniciou sua jornada online para mostrar a realidade das ruas. A iniciativa começou com a ajuda de um amigo que emprestou um celular e uma bicicleta, marcando o início da mudança em suas vidas.

Uma viralização que transforma vidas

O perfil ‘casalmaloka013′ no Instagram foi criado em janeiro de 2024 e rapidamente ganhou popularidade com vídeos que destacavam a rotina do casal. A viralização online não apenas trouxe visibilidade, mas também oportunidades de apoio que impulsionaram a trajetória do casal.

Fonte: G1