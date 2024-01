Tragédia na tempestade: família eletrocutada em acidente com árvore

Uma família no Oregon enfrentou uma tragédia devastadora durante a forte tempestade de inverno, quando dois adultos e um adolescente foram eletrocutados após uma árvore e um fio de energia caírem sobre seu SUV.

O incidente ocorreu no bairro de Russell, um subúrbio de Portland, resultando em três vítimas fatais. Surpreendentemente, uma criança segurada pelo pai sobreviveu milagrosamente.

?O veículo estava eletrificado??

De acordo com autoridades locais, um galho de árvore quebrado puxou um fio energizado para o Ford Expedition vermelho, eletrizando o veículo. Inadvertidamente, os ocupantes saíram do carro e tocaram o solo eletrificado, resultando na trágica fatalidade. O Corpo de Bombeiros de Portland encontrou as vítimas a cerca de 10 metros do veículo, já sem vida.

Two adults, teen electrocuted after power line falls on SUV during Oregon storm; toddler held by dad miraculously survives https://t.co/SDTpioA2Fo pic.twitter.com/5UvSljVrId — New York Post (@nypost) January 18, 2024

O pai, identificado como Nash, segurava a criança de 2 anos quando ocorreu a eletrocução. Apesar da tragédia, a criança foi levada ao hospital para avaliação e está em bom estado de saúde. A mãe da criança, grávida de seis meses, e o irmão adolescente, Ta'Ron Briggs, de 15 anos, foram identificados como as outras vítimas fatais.

Autoridades reforçam a importância de evitar a aproximação de fios caídos durante tempestades, pois podem estar energizados. Além disso, em caso de fio sobre um veículo, especialistas aconselham a permanência dentro do carro, pois a borracha dos pneus proporciona aterramento, mantendo a segurança.

O acidente ocorre em meio a alertas contínuos de tempestades no noroeste dos EUA, agravando a situação já impactada por condições climáticas severas. A região enfrenta uma série de desafios decorrentes da tempestade, com as autoridades alertando para os perigos associados a condições climáticas adversas.