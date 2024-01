Segredo da Longevidade aos 90 é trabalhar no McDonald’s, afirma moradora de Kentucky

Maxine Anderson é uma figura notável no restaurante McDonald’s localizado na Dixie Highway, no bairro de Valley Station, em Louisville, onde trabalha há impressionantes 35 anos. Nascida e criada na mesma rua, Anderson, aos 90 anos, compartilha seu segredo para manter-se ágil, cheia de propósito e, acima de tudo, jovem.

Trabalho diário e interações significativas

A rotina de Anderson envolve movimentação constante no restaurante, atendendo clientes e mantendo o local arrumado. Apesar de seus 90 anos, ela prefere o movimento do saguão à quietude da cozinha. A interação com as pessoas é o que a motiva, e ela construiu amizades duradouras com centenas de clientes ao longo dos anos.

Mais do que uma funcionária: uma fonte de alegria e inspiração

Clientes regulares, como Neva Thompson, destacam como Anderson torna a visita ao McDonald’s uma experiência alegre e animada. Thompson expressa admiração pela vitalidade de Anderson e compartilha a esperança de manter tanta energia ao atingir a mesma idade. Os chefes elogiam Anderson por atrair clientes e contribuir significativamente para o sucesso do restaurante.

Aniversário especial e compromisso duradouro

No outono, em comemoração aos 90 anos de Anderson, o restaurante preparou uma festa surpresa, evidenciando o impacto positivo que ela teve na comunidade. Embora Anderson não se considere especial, seus chefes insistem que ela terá emprego no McDonald’s pelo tempo que desejar. De maneira descontraída, seu chefe Matt Dodd brinca sobre uma aposentadoria conjunta.

Conselhos para uma vida longa e saudável

Além de seu papel no McDonald’s, Anderson também dedica seu tempo a ajudar os menos afortunados. Ela alimenta pessoas em situação de rua com sua igreja e, todos os dias após o trabalho, leva as sobras do café da manhã para alimentar os animais em um bosque próximo. Em meio às suas atividades, ela se torna uma espécie de embaixadora do local, compartilhando conselhos para uma vida longa e saudável.

