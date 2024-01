Pai afirma que a mãe de sua filha deve se responsabilizar pelas quedas da menina

Uma mãe decidiu buscar apoio no Reddit durante viver momentos desesperadores com sua filha e o marido. Segundo ela, a cada nova queda da menina o marido a culpa e critica suas decisões como mãe.

Sem se identificar, a mulher explica que lava as mãos de sua filha de 21 meses quando pediu a menina para descer da escada que a ajudava a ficar na altura da pia. No momento em questão, a menina que ainda está desenvolvendo o equilíbrio, acabou caindo no chão, o que provocou uma forte reação em seu pai.

“Meu marido veio correndo ao ouvir a queda da nossa filha e me acusou de ter deixado ela cair. Eu estou farta desse comportamento dele e o mandei ficar quieto porque ela ainda está aprendendo a se equilibrar corretamente, e ele sempre vem me acusar de fazer algo para ela se machucar propositalmente”.

“Isso é ridículo para mim, então o ignorei, peguei minha filha e fui com ela para o quarto de brincar. Meu marido nos seguiu e começou a dizer que e culpa minha cada vez que minha filha tropeça enquanto está sob os meus cuidados”.

Ela ficou inconformada

A mulher segue explicando que tentou argumentar com o marido e dizer que a filha cair é algo normal, uma vez que ela ainda não tem plena desenvoltura da coordenação, no entanto, ela não conseguiu conter sua frustração ao falar com o companheiro.

“Ele perguntou o motivo de eu estar irritada e eu comecei a dizer que a reação esperada de um pai nessa situação seria perguntar se a filha está bem, ao invés de acusar a mãe de ter deixado ela cair propositalmente. Ele me interrompeu e me mandou parar de falar com ele, o que me deixou ainda mais irritada”.

“Peguei minha filha, os brinquedos dela e fui para outro quarto e ele me perguntou porque fiz isso, eu simplesmente disse que não queria ficar numa sala com um homem que me mandou ficar quieta e parar de falar. Meu marido sempre pensa o pior sobre mim e diz que a culpa das quedas da nossa filha é exclusivamente minha. Depois ele age como se eu não tivesse o direito de ficar irritada com isso e tenta passar por um cara calmo e racional até eu perder a paciência e mandar ele ficar quieto. Quem está errado nessa história?”, questiona.

Leia também: Irritado, ele fez esposa pagar pelos pertences doados sem sua autorização

Para os usuários do Reddit, ela não está errada, mas deve tentar permanecer calma nas discussões porque quem está de fora por não ver todo o contexto.

“Você precisa se acalmar, aparentemente ele criou uma ansiedade com relação a filha e está descontando isso em você. Busque por terapia para ajudá-lo a lidar com isso e se mantenha calma para não perder a razão”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada, mas tem um grande problema com seu marido”, finalizou outra.