Motorista de transporte escolar preso, acusado de abusar sexualmente de meninas enquanto as levava para a escola

Motorista de rota escolar vai para a prisão por abusar sexualmente de meninas quando as levava para a escola Procuradoria-Geral da República. 18 de janeiro de 2024

A Procuradoria-Geral da Nação e o Corpo Técnico de Investigação (CTI) identificaram e prenderam no dia 10 de janeiro William Fernando Yanquen Ráquira, acusado de abusar sexualmente de várias meninas em Bogotá.

Este homem foi preso enquanto caminhava tranquilamente pelas ruas do bairro La Granja, localidade de Engativá, pois havia um mandado de prisão contra ele.

Informações em posse do Ministério Público indicaram que em 17 de julho de 2023, o réu teria aproveitado sua condição de motorista de uma rota escolar para realizar toques de natureza sexual, em pelo menos três menores.

Foi precisamente uma das vítimas de 14 anos que, durante um exame médico na clínica Santa María del Lago, contou ao profissional tudo o que estava acontecendo, ativando os protocolos de atendimento.

O órgão investigador recebeu várias denúncias formais por parte dos pais de família e, dessa forma, iniciaram as investigações correspondentes para judicializar essa pessoa.

Um promotor afiliado à Seção de Bogotá imputou ao acusado os crimes de ato sexual abusivo com menor de 14 anos e ato sexual abusivo com incapaz de resistir agravado. Nenhum dos cargos foi aceito pelo acusado.

A pedido do Ministério Público, o juiz do caso impôs ao acusado a medida de prisão preventiva em centro penitenciário.

Um vereador fez um apelo à Secretaria de Educação “para que, nos processos de contratação de rotas escolares, sejam incluídos mecanismos eficazes que permitam avaliar se os motoristas e/ou monitores podem ter comportamentos que violem a intimidade das crianças”.

As preocupantes cifras de abuso contra crianças e adolescentes na Colômbia

De acordo com dados da Procuradoria, entre janeiro e agosto de 2023, foram registrados 8.295 crimes sexuais contra menores, dos quais 4.605 foram contra crianças e 3.690 contra adolescentes.

O Ministério Público retirou o chamado para conscientizar as autoridades, a sociedade e a família sobre as formas de violência que ameaçam os menores, enquanto pediu "articulação entre as entidades competentes durante o processo de ativação da rota de atendimento".

O que fazer para denunciar um caso de abuso sexual?

Uma vez que um caso de violência sexual de uma criança ou adolescente seja conhecido, ele(a) deve ser levado a qualquer serviço de saúde, onde o protocolo de atendimento integral às vítimas de violência sexual será ativado e, por sua vez, será ativada a rota de atendimento às vítimas de violência sexual. É importante ressaltar que esses fatos também podem ser comunicados a:

· Ministério Público

· Polícia

· Delegacias de família

· Instituições educacionais

Lembre-se que a denúncia penal é importante, mas não é um requisito para receber atendimento médico integral, gratuito e imediato.