Mãe critica familiares por não comparecerem ao aniversário de sua filha

Uma jovem decidiu desabafar no Reddit depois que sua cunhada causou uma grande discussão por conta do aniversário de dois anos de sua sobrinha. Segundo ela, a cunhada desconsiderou completamente um drama familiar e insistiu em realizar a festa de aniversário da filha, mesmo sendo orientada a remarcar o evento.

Sem se identificar, a jovem conta que a irmã de seu marido tem uma filha de 2 anos de idade com seu ex-marido, o qual ela chama de John. Como todos moram em cidades diferentes, eles normalmente entram em contato por chamadas de vídeo, se vendo somente em alguns momentos do ano.

“Meu marido e o ex-marido da irmã dele são amigos de infância e seguem dessa forma mesmo após a separação, então quando John contou a ele sobre a piora da saúde de sua mãe, ele fez o possível para apoiar. A mãe de John estava lutando contra o câncer e foi enviada para casa após os médicos determinarem que ela não tinha muito tempo de vida”.

“Apesar das notícias devastadoras, minha cunhada insistiu em manter a data da celebração do aniversário de 2 anos da sua filha. Todos tentaram convencê-la e ela disse que não faria a alteração mesmo com a ex-sogra em estado terminal. Na noite anterior a festa, a mãe de John faleceu.”

“Todos ficaram devastados com a perda e, logicamente, ninguém da família apareceu para a festa de aniversário. Somente John e alguns amigos da minha cunhada. Tanto a família dela, quanto a dele, estavam enlutados e tentando se apoiar nesse momento difícil”, conta a mulher.

Ela achou que era seu direito reclamar

Seguindo com seu relato, a jovem explica que logo após o término da festa a cunhada entrou em contato com ela para desabafar sobre o ocorrido, e passou a reclamar que todos os familiares não apareceram para celebrar o aniversário de sua filha.

“Ela disse que se sentiu esquecida e que ninguém se lembrou de ao menos avisar que não iria. Eu já estava irritada com a atitude dela e decidi falar a verdade: falei para ela que a última coisa que as pessoas estavam pensando naquele momento, depois da morte de um ente querido, era celebrar uma festa a qual ela tinha sido avisada duas semanas antes para reagendar”.

“Minha cunhada ficou ainda mais irritada e começou a gritar comigo e a me chamar de desalmada, antes de desligar na minha cara. Meu marido acha que eu não fiz nada de errado, mas os amigos dela estão me lotando de mensagens rudes me acusando de ser uma pessoa cruel”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a única pessoa cruel nessa história é a cunhada dela.

“Sua cunhada tem que ser sempre o centro das atenções? A filha dela, de 2 anos, nem sequer vai se lembrar da festa! Não custava nada ter empatia e trocar a data”, comentou uma pessoa.

“Ela mereceu ouvir as verdades que você disse a ela. Sua cunhada foi avisada e escolheu não ouvir vocês”, finalizou outra.