Irritado, ele fez esposa pagar pelos pertences enviados para doação sem autorização

Um desabafo incomum chamou a atenção dos usuários do Reddit nas últimas horas. Segundo um homem, que preferiu não se identificar, as atitudes desesperadas de sua esposa para “ajudar ao próximo” envolvem em prestar e doar objetos que não são dela, e que ela julga serem inúteis.

Em seu relato, o homem conta que já perdeu as contas de quantas vezes foi procurar por algum de seus pertences para depois descobrir que a esposa doou ou emprestou o item para alguém.

Além disso, ele também explica que cada empréstimo leva uma eternidade para retornar para eles, já que a esposa se recusa a pedir para que o item seja devolvido.

“Ela chegou a emprestar minhas coisas para um colega de trabalho e se recusou a pedir de volta antes de 1 mês de empréstimo! Também nunca vou esquecer do dia que meu filho, que é quieto e calmo, brigou com ela quando ela tentou doar seu Nintendo Switch sem autorização. Se eu não estivesse cansado das atitudes dela, eu o teria colocado de castigo por conta da forma como ele agiu”.

“Já conversamos várias vezes, mas ela continua fazendo isso ao ponto de nós termos que trancar tudo o que queremos evitar que seja doado ou emprestado”, desabafa o homem.

Ele exigiu que ela passe a pagar pelos itens doados sem autorização

O homem conta que sua última discussão com a esposa o motivou a fazer a publicação no Reddit. Recentemente ele ganhou uma barraca de camping em um sorteio e, como não pretendia usá-la, a anunciou para venda. O grande problema foi quando ele encontrou um comprador.

“Fui pegar a barraca para entregar ao comprador e descobri que minha esposa tinha doado a barraca para um amigo nosso. Na mesma hora fiquei extremamente irritado com ela, e ela disse que eu não tinha o direito de me irritar porque eu não tinha pago pelo item e estava querendo me livrar dele”.

“Eu tentei explicar que essa não deveria ser uma decisão dela, mas ela simplesmente repetia seu argumento. Cansado, eu disse a ela que ou ela me pagava pela barraca ou eu iria bater na porta do amigo dela e exigir o pagamento. Como ela prefere morrer a pedir dinheiro para alguém, ela me deu o valor”.

“O grande problema foi que ela contou para sua família e, mesmo eles afirmando que ela deveria ter me pedido primeiro, eles ficaram ao lado dela e me acusaram de extorquir a minha esposa! Acho que tenho todo direito de receber o pagamento por algo que eu estava vendendo e que me foi tirado sem autorização prévia!”, finaliza o homem.

Para os leitores do Reddit, a reação dele foi razoável uma vez que a esposa já foi alertada diversas vezes sobre seu comportamento inadequado.

“Ela não deveria ter feito o que fez, mas parece que seus amigos e familiares não entendem a gravidade dessa situação. Eles sabem que ela faz isso o tempo todo com coisas que não são dela? Como ela se sentiria se fossem as coisas dela?”, comentou uma pessoa.

“Parece que ela tem algum tipo de compulsão. Ela precisa entender que o comportamento dela interfere de forma negativa em você e no seu filho. Talvez seja uma boa levá-la ao psicólogo”, finalizou outra.