Funcionária mata colega por um boato que surgiu no trabalho em Marabá

O emprego perfeito é aquele que atende a todos os requisitos dos candidatos, como ‘bom salário’, ‘horário flexível’, ‘seguro de vida’ e ‘excelente ambiente de trabalho’. Embora nem todos os trabalhos atendam aos pontos mencionados anteriormente, há áreas que são mais problemáticas do que outras. Infelizmente, nas últimas horas, começou a circular viralmente o momento em que uma funcionária matou sua colega por supostos boatos no trabalho.

No vídeo, que circula em várias redes sociais, pode-se ver como as envolvidas estavam no chão enquanto um homem tentava separá-las. As pessoas presentes puderam ver todo o sangue que uma das mulheres tinha em suas roupas. Apesar de agir de maneira tranquila, a jovem identificada como Ana Beatriz Silva Machado, de 22 anos, desmaiou devido às graves lesões que tinha.

Os amigos da vítima descobriram as feridas causadas pela faca que Sara Nunes Ferreira, de 20 anos, tinha, e que foi detida pelas autoridades locais. “De acordo com a versão da acusada, as mulheres trabalhavam juntas e tinham tido desentendimentos anteriores devido a fofocas no ambiente de trabalho. Sara revelou à polícia que a vítima tinha enviado mensagens ao seu namorado, o que desencadeou o fatídico encontro no bar”, pode-se ler nos primeiros relatórios.

Apesar dos esforços do Serviço Móvel de Atendimento de Emergência (Samu) para socorrer a vítima, Ana Beatriz entrou no Hospital Municipal de Marabá sem vida. Até o momento, a gravação do atentado está no X, anteriormente conhecido como Twitter, onde podem ser lidas mensagens como “acho que o pior nesta imagem não é o fato de ela ter sido esfaqueada, o pior é que nenhum desgraçado a ajudou” ou “tudo por um idiota que nem valia a pena”.