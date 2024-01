Funcionária lança gás de pimenta em mulheres que a assediavam

A insegurança é um dos problemas mais frequentes em muitas cidades da América Latina. Os comerciantes buscam maneiras de proteger seus estabelecimentos, com ou sem ajuda da polícia. Armados com diversos objetos, essas pessoas se defendem de qualquer criminoso. Nas últimas horas, começou a se popularizar, através do X/Twitter, o momento em que uma funcionária, na cidade de Cali na Colômbia, decidiu jogar spray de pimenta em duas mulheres que a assediavam.

De acordo com vários meios de comunicação locais, duas jovens assediaram uma mulher que trabalha em uma loja de ótica por vários dias. Desesperada com os constantes ataques, a vítima decidiu se defender e usou spray de pimenta para repelir as agressoras.

Na gravação de 36 segundos, vê-se como a funcionária não pensou duas vezes e se defendeu das supostas clientes que só estavam tentando roubar coisas do estabelecimento. As imagens têm a data de 15 de janeiro passado deste ano.

Até o momento, a gravação dos fatos acumula mais de 30 mil reproduções na rede social pertencente a Elon Musk, onde se podem ler mensagens como “não são mulheres, são homens”, “operação pimenta hahaha” ou “Que solução se pode dar à indigência nos centros das cidades? Já é um problema que está fora de controle. Além do fato de que espalham lixo por toda cidade, soma-se a insegurança”.