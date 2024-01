Filha descobre que foi roubada pela própria mãe e aciona a polícia

Uma mulher decidiu buscar por apoio no Reddit após se ver em uma situação complicada envolvendo sua própria mãe. Segundo ela, que não se identificou, a última atitude de sua mãe a fez precisar acionar a polícia.

A mulher conta que recentemente recebeu a mãe em sua casa para passar o feriado do Ano Novo. Na ocasião, ela conta que a mãe foi acompanhada de um de seus primos e que tudo ia bem até que a mãe pediu a ela uma quantia de dinheiro emprestada.

“Eu disse que não devido ao histórico dela, nós acabamos discutindo e ela deixou pra lá. Acontece que outro dia eu notei que meu cartão de crédito tinha sumido, não o uso sempre então demorei pra perceber. Quando entrei no aplicativo do banco, vi que a fatura estava bem maior do que o esperado”.

“Eu esperava a cobrança de 3 contas: energia, gás e telefone. Encontrei além delas várias contas que não reconheci. Eram compras em fast food, lojas de roupa e tudo mais. Achei que meu cartão tinha sido clonado e entrei em contato com o banco e ela me ajudou com todo o procedimento”, conta.

Ela descobriu a origem dos gastos

A jovem então explica que começou a pensar exatamente onde sua carteira ficou nos últimos dias e, em determinado momento, entrou em contato com sua mãe.

“Ela disse para eu não me preocupar porque meu cartão não foi roubado, ela apenas o pegou emprestado. Eu perdi a paciência na mesma hora, mesmo com ela insistindo que ia me devolver os valores no próximo dia isso não foi aceitável! Ela disse que eu deveria parar de ser mimada e apenas ajudá-la”.

“Eu cansei desse abuso e acionei a polícia perto da minha casa e perto da casa dela para saber como prosseguir, pouco tempo depois ela começou a me ligar direto e eu tive que bloquear seu contato. Ela agora está postando nas redes sociais dizendo que eu vou fazê-la ser presa por pegar algum dinheiro emprestado e que não consegue entender como criou uma criança tão nojenta”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela fez o que deveria ter sido feito.

“Você a abrigou e depois ainda foi roubada. Sua atitude foi a correta”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada, se sua mãe for presa será por ter feito algo que não deveria”, finalizou outra.