Ele se tornou viral por vídeo dizendo que era “feio” e se casou com uma usuária

David, um youtuber suíço conhecido como Destru, encontrou o amor graças a um vídeo que ele postou há cinco anos em seu canal Never Give Up (Nunca desista). No vídeo, intitulado ‘Ser feio’, ele contou sua experiência como alguém que se sentia rejeitado por sua aparência física e procurava alguém que o entendesse.

O vídeo se tornou viral com mais de 20 milhões de visualizações e mais de 160 mil comentários. Um deles chamou a atenção de David. Era de Juli Romina, uma garota argentina, que escreveu: “eu realmente acho você fofo, sendo sincera”.

O ‘La Vanguardia’ publicou que a mensagem da jovem foi o início de um relacionamento que mudou a vida de ambos. Eles se comunicaram pelo Discord, onde ela se tornou moderadora, e se tornaram amigos. Com o tempo, sua amizade se transformou em amor.

Juli, que é tradutora e estudante de Direito, estava passando por uma separação amorosa e encontrou em David um grande apoio. Ele foi seu confidente mais próximo e um cúmplice, foi assim que ambos descobriram que tinham muitas coisas em comum e decidiram se conhecer pessoalmente.

Juli viajou para a Suíça e, embora só planeasse ficar duas semanas, acabou ficando neste país durante um ano inteiro, devido à situação de David. Durante este tempo, o amor entre eles cresceu e resultou em casamento.

O casamento foi com familiares e amigos próximos. Eles compartilharam o evento em seu canal do Youtube, onde seus seguidores desejaram o melhor para eles.

Casamento viral

Finalmente, eles se casaram em uma cerimônia íntima e emocionante, que David compartilhou em outro vídeo em seu canal. Atualmente, ela está na Argentina por motivos de saúde, mas ele espera juntar dinheiro e se reunir com ela em seu país.

Desconhece-se qual é o problema de saúde pelo qual Juli está passando, mas eles mostram que juntos podem superar muitas coisas.

A história de David e Juli é um exemplo de que as aparências são supérfluas e que é preciso ir além para conhecer o amor. Além disso, demonstra que as limitações estão apenas no interior das pessoas, já que ele estava preso na ideia de que era "feio", quando na realidade havia alguém que viu suas virtudes e o achou atraente.

O caso é evidência de que todas as pessoas têm seus encantos e de que todos temos alguém adequado para nós em algum lugar, só precisamos acreditar, ter autoestima e projetar o melhor de nós, mantendo a esperança. A atitude é o que importa.