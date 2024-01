Criança que encantou a internet com bolo de areia recebe festa surpresa com doces de verdade

O vídeo encantador de Maxsuel Ferreira, um garotinho de apenas 2 anos, celebrando seu aniversário com um bolo de areia e doces, conquistou as redes sociais e gerou uma onda de solidariedade. A história, que aconteceu em Barras, no Norte do Piauí, teve um desdobramento emocionante graças ao projeto Mundo Colorido.

Um bolo real para Maxsuel

Na última sexta-feira (19), o projeto Mundo Colorido, formado por voluntários locais, realizou um gesto nobre ao presentear Maxsuel com um bolo de verdade. A publicação do vídeo comovente, que originalmente viralizou na sexta-feira anterior, sensibilizou inúmeros internautas, motivando a ação solidária.

Em entrevista à Itatiaia, Amanda Paz, uma das idealizadoras do projeto, compartilhou que a mãe do garotinho, Maria Lucineide Ferreira, enfrentava dificuldades para organizar uma festinha de aniversário para o filho. O projeto decidiu intervir, entendendo que era essencial não deixar de celebrar mais um ano de vida do pequeno Maxsuel.

Solidariedade em Barras

A situação da família de Maxsuel é delicada, com a mãe cuidando de três filhos, incluindo um bebê de apenas um mês. Vivendo sozinha em uma casa modesta, a mãe depende exclusivamente de auxílios do Governo Federal, pois não pode trabalhar devido à necessidade de cuidar da filha recém-nascida. Mesmo diante das dificuldades, a comunidade se mobilizou para garantir que o aniversário de Maxsuel fosse especial.

No sábado anterior (13), Maxsuel apareceu no vídeo celebrando seu aniversário com amigos, batendo palmas e cantando. O que chamou a atenção foi a presença de um bolo e doces feitos de areia, preparados pelos amiguinhos que estavam presentes na comemoração. A iniciativa comovente dos coleguinhas de Maxsuel ressalta a solidariedade presente na comunidade de Barras.

A importância de celebrar

A história ressalta a importância de celebrar, mesmo diante de desafios. A ação do projeto Mundo Colorido e a mobilização dos amigos do pequeno demonstram como a comunidade pode se unir para trazer alegria e tornar momentos especiais ainda mais memoráveis.

Diante das dificuldades enfrentadas pela família de Maxsuel, a surpresa da festa e o bolo de verdade representam não apenas um gesto de generosidade, mas também um símbolo de esperança e solidariedade em meio às adversidades.

Fonte: Itatiaia

