Conheça 6 sociedades secretas inusitadas que desafiam o convencional

Sociedades secretas têm fascinado a imaginação por séculos, e algumas delas são mais peculiares do que se poderia imaginar. De clubes voltados à observação de pessoas a sociedades antigas que desafiaram normas, aqui estão seis sociedades notáveis que capturam a curiosidade e ultrapassam os limites do convencional.

People Watching Club: observação psicológica em grupo

Em 2007, alunos da Universidade de Boston deram vida ao People Watching Club. Este grupo peculiar se propõe a aplicar teorias psicológicas e sociológicas através da observação de pessoas. Cada membro foca em aspectos específicos, transformando a atividade de observar em uma experiência única.

The Anti-Flirt Club: defesa contra assédio em 1923

Fundado em Washington em 1923, o Anti-Flirt Club buscava oferecer um refúgio seguro para jovens mulheres cansadas de assédio. Com regras destinadas a orientar sobre flertes e abordagens inconvenientes, o clube representava uma tentativa de enfrentar o problema social sem atacá-lo diretamente.

The Georgian Farting Club: uma competição inusitada

No século XVIII, o The Georgian Farting Club ganhou destaque em Londres. Inspirado por um texto de Jonathan Swift, o clube promovia competições de flatulências barulhentas e fedorentas. Com dietas elaboradas e até laxantes, os membros se esforçavam para serem os campeões da peculiar competição.

Club dei Brutti: beleza além dos padrões

Em 1879, a Associação Mundial de Pessoas Feias foi fundada na Itália para desafiar os padrões de beleza. Com o lema "todos devem ser julgados pelo caráter", o Club dei Brutti celebra a diversidade e realiza eventos onde a verdadeira essência das pessoas é valorizada acima das aparências.

Porcellian Club: uma sociedade de elite em Harvard

Fundado em 1791 na Universidade de Harvard, o Porcellian Club é uma sociedade seleta com membros notáveis, incluindo Theodore Roosevelt. Controverso pela ausência de mulheres e não reconhecido oficialmente, o clube permanece envolto em debate e críticas.

Cadaver Society: mistério e tradição em medicina

A Cadaver Society, fundada em 1957, na Washington and Lee University, é cercada por mistérios. Supostamente composta por alunos de medicina excepcionais, os membros mantêm tradições noturnas, incluindo o uso de túneis subterrâneos e a marcação de seu símbolo, a letra C, nos arredores do campus.