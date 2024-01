Casal que viralizou ao compartilhar rotina nas ruas passa por grande transformação no visual

Após conquistarem mais de um milhão de seguidores ao compartilharem sua rotina vivendo em barracas na cidade de Santos, litoral de São Paulo, Gabrielly e Douglas experimentaram uma reviravolta em suas vidas. Com o apoio generoso dos internautas, o casal recebeu ajuda financeira, alugou uma casa e passou por uma transformação visual impressionante.

Da barraca para o conforto: a mudança radical do casal

Em uma entrevista ao portal “G1″, o casal expressou sua felicidade ao finalmente ter um teto sobre suas cabeças. A casa, localizada no Canal 6, tornou-se uma realidade graças à oferta generosa de uma seguidora, mesmo estando fora do Brasil, que disponibilizou sua residência a preços acessíveis. Com o contrato fechado e os próximos seis meses garantidos, Gabrielly e Douglas compartilham um sentimento de alívio e profunda gratidão pelo suporte recebido.

Um teto, um alívio: o casal agradece à generosidade dos seguidores

Casal estava vivendo há sete anos em situação de rua até conseguir alugar casa

Apesar do sucesso repentino nas redes sociais, Gabrielly compartilhou seu desejo de priorizar a organização das necessidades do casal antes de planejar os próximos passos online. Em meio à mudança para a nova casa, eles estão focados em consolidar seu conforto e estabilidade antes de retomar suas atividades online.

Futuro online: planejamento com pé no chão

Fonte: BNews