‘A Sociedade da Neve’: o que pode acontecer se você comer carne humana

Tal como é relatado em ‘A Sociedade da Neve’, livro e filme baseado na história de sobrevivência dos 16 passageiros do voo 571 que caiu nos Andes em 1972, o mais difícil e aterrorizante para muitos foi o fato de terem que sobreviver comendo seus companheiros mortos. Mas, o que pode acontecer com uma pessoa se ela comer carne humana?

Na verdade, embora o canibalismo seja um tabu na sociedade ocidental e em outras (e até criminalizado tanto na vida real quanto na ficção, com assassinos como Hannibal Lecter), é uma prática que existe em algumas espécies do reino animal.

Claro, também existe desde os primórdios das civilizações e ainda é praticado em algumas tribos.

Isso, seja por sobrevivência ou de forma ritualística. Foi até mesmo uma prática aceita em contextos medicinais da China e do Ocidente ao longo dos séculos, como é explicado no livro ‘Canibalismo: uma história perfeitamente natural’, de Bill Schutt.

No entanto, existem vários tipos e estudos que mostram o que aconteceria se basicamente seguíssemos uma dieta em que se comesse carne humana, não como no filme, que foi por mera sobrevivência.

Isso é o que pode acontecer se ingerir carne humana

De acordo com o portal ‘Medical News Today’, conforme mencionado em um artigo científico de 2022, as mesmas implicações de comer um onívoro (como o porco) são mencionadas. Isso inclui todas as consequências, incluindo doenças.

Por outro lado, também se fala que é possível contrair doenças que vão desde a E. Coli até doenças transmitidas pelo sangue, como a hepatite ou o HIV.

Isso, se a carne não for preparada corretamente, como revelado por um artigo científico de uma pesquisa publicada na revista ‘Proceedings of The Royal Society’, de 2007.

Da mesma forma, outro tipo de consequências variam de acordo com o contexto: como narraram os sobreviventes do voo dos Andes, depois de comerem seus companheiros, eles sofreram de terrível constipação.

Mas existem casos específicos onde ocorreram doenças mortais devido ao consumo contínuo de carne humana.

Kuru: os canibais que morreram infectados

Na década de 1950, a doença de Kuru foi descoberta na tribo Fore, na Nova Guiné.

É uma doença neurodegenerativa infecciosa causada por uma partícula alterada de tecido cerebral. Isso é chamado de príon.

Pode incubar-se por 30 anos e é letal: seus pacientes falecem após um ano. Isso ocorre por comer cérebros de forma ritual.

A doença de Kuru causa perda de coordenação e controle dos músculos. Isso pode levar à morte.

Os membros da tribo desenterravam os cadáveres e comiam os cérebros em decomposição e cheios de vermes para que a sabedoria lhes fosse transmitida.

Graças às leis coloniais australianas, sua prática foi abolida. Os últimos infectados morreram em 2009.

O que se sabe?

O sabor varia, de acordo com testemunhos. Está associado ao frango, ou porco, ou às referências gastronômicas que o consumidor associe.

É preciso entender que a palavra tem uma origem colonial. Foi usada para descrever as práticas de guerra do povo Arawak e esse mito ainda é discutível.

Esa Batalla la estudiamos en Secundaria junto a Stalingrado fueron las mas crueles. En Leningrado había Canibalismo y aguas servidas hambre destrucción y bombardeos pic.twitter.com/Avtkp8L9hk — Cristian (@Cristia43492333) March 2, 2022

E é preciso entender que em lugares como a América do Norte Colonial ou na Rússia pré-guerra (Segunda Guerra Mundial) e durante a guerra, foi uma prática de sobrevivência, assim como aconteceu em ‘A sociedade da neve’.