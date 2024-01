A pintura de Nostradamus que esconde sua próxima e mais assustadora previsão

Michel de Nôtre-Dame, conhecido pelo seu pseudônimo Nostradamus, foi um astrólogo e médico francês do século XVI que alcançou relevância mundial pelas previsões deixadas em seu livro ‘As verdadeiras centúrias e profecias’, publicado em 1555.

O antigo desenho que revela o destino da Espanha

Nestas páginas, ele previu o que aconteceria com a humanidade e indicou quando ocorreria o fim do mundo. Graças ao fato de algumas de suas previsões terem se cumprido corretamente, muitos ainda consideram suas palavras relevantes. Recentemente, uma pintura que o ilustre astrólogo desenhou e antecipou o que aconteceria com a Espanha foi divulgada.

Em 2007, o escritor Manuel Sánchez publicou o livro ‘Caesarem de Nostradamus’, onde relata e traduz de maneira detalhada as principais previsões do astrólogo francês. Nesta obra, o autor também revela as ilustrações feitas por Nostradamus e as interpreta. Uma dessas aquarelas estaria altamente relacionada a um trágico acidente que aconteceria na Espanha.

Trata-se de uma imagem que representa uma medalha pendurada na ‘roda da vida’ com sete raios, chamados de luminárias. O Caesarem também interpreta que essa placa tem três sóis, que correspondem à mesma quantidade de eclipses a ocorrer.

Nostradamus: quando essas previsões se cumpririam?

Além disso, a imagem também mostra ondas em forma de espiral e um escorpião que representa o período da existência humana.

Nostradamus Mundo Alerta (Mundo Alerta)

De acordo com o Caesarem, Nostradamus narrou em suas profecias o início de uma série de eventos nada bons para a Espanha a partir de 2026, coincidindo com três eclipses que ocorrerão em 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 e 26 de janeiro de 2028.

O eclipse de 2026 terá semelhanças com um que ocorreu séculos atrás. Especificamente no ano 666 depois de Cristo, uma data com claras conotações apocalípticas. Da mesma forma, também são mencionados eventos de guerra entre a Espanha e o Norte da África.