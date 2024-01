RH se recusa a usar nome em emails corporativos devido a iniciais 'desafortunadas'

Ao escolher o nome de uma criança, evitamos possíveis conotações negativas. Contudo, às vezes, é mais fácil falar do que fazer, especialmente se negligenciarmos acidentalmente as iniciais futuras da criança.

Recentemente, uma mulher chamada Samantha viralizou no TikTok ao compartilhar como seu nome atraiu atenção negativa ao longo de sua carreira profissional.

Samantha, nascida nos anos 1990, revela que sempre enfrenta uma conversa difícil quando muda de emprego. Seu dilema? As iniciais de seu nome resultam na palavra 'shart' quando usadas no formato comum de e-mail corporativo, composto pela primeira inicial e sobrenome.

A necessidade de uma mudança

Com o sobrenome Hart, a estrutura de e-mail padrão cria uma situação constrangedora, pois seu endereço de e-mail se torna 'shart', uma palavra associada a incidentes embaraçosos. Já tendo passado por essa situação em dois empregos anteriores, ela compartilha sua decisão de exigir uma alteração quando isso ocorrer no novo trabalho.

A resposta ao vídeo foi uma onda de solidariedade de pessoas com histórias semelhantes. Desde Chris Littmann (e-mail: clittmann) até Samantha Wallo (swallo), as confissões continuaram chegando. O vídeo revelou uma série de situações igualmente constrangedoras, demonstrando que o problema das iniciais infelizes é mais comum do que se poderia pensar.