Por que sentimos dores musculares após exercícios?

O início de 2024 trouxe consigo muitas resoluções de vida saudável, incluindo o compromisso de praticar mais exercícios físicos. No entanto, para muitos, esse entusiasmo inicial pode resultar em dores musculares desconfortáveis. Mas afinal, qual é a explicação por trás dessas dores? O Mega Curioso explica.

A origem das dores musculares

Após atividades físicas intensas, como uma partida de futebol entre amigos, é comum sentir desconforto muscular no dia seguinte. Essa dor, conhecida como dor muscular tardia, não é apenas resultado do esforço excessivo, mas também pode estar relacionada ao sedentarismo. A sensação de queimação durante o exercício indica que os músculos estão trabalhando, mas a dor persistente nos dias seguintes pode indicar um exagero na intensidade.

Embora seja comum encarar a dor muscular como um desconforto passageiro, ela serve como um alerta importante. Ignorar a dor pode levar a problemas e lesões musculares. A crença de que a dor durante o exercício é positiva está equivocada. A dor persistente após o treino deve ser tratada com cuidado para evitar complicações futuras.

Como prevenir as dores

A chave para evitar dores musculares é progredir de maneira gradual, respeitando o próprio ritmo. À medida que continuamos a prática regular de exercícios, nosso corpo desenvolve resistência, tanto na capacidade respiratória quanto na resistência muscular. Evitar exageros e permitir uma recuperação adequada são passos cruciais.

Se a dor muscular já se instalou, o repouso é essencial. Massagens na região afetada podem ajudar a reduzir o desconforto. Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes anti-inflamatórios, pode acelerar a recuperação.

Além disso, não subestime a importância dos alongamentos, que, embora não impeçam completamente o desconforto, desempenham um papel fundamental na manutenção da flexibilidade muscular.

Em resumo, compreender as razões por trás das dores musculares pós-exercício é crucial para uma abordagem mais saudável aos hábitos de exercício. Ao adotar uma progressão gradual, respeitar os sinais do corpo e incorporar práticas de recuperação, é possível desfrutar dos benefícios do exercício sem os incômodos persistentes das dores musculares.