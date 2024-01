Passageiro morde uma comissária de bordo e causa um incidente em voo

Aviões da Nippon Airways no aeroporto de Haneda, em Tóquio Bloomberg

Um avião da All Nippon Airways, que viajava de Tóquio para os Estados Unidos, teve que retornar ao Japão depois que um passageiro supostamente embriagado mordeu uma comissária de bordo durante o voo, informou a companhia aérea japonesa na quarta-feira.

Um homem de 55 anos, “muito bêbado”, no voo 118 da All Nippon Airways (ANA), mordeu o braço de uma membro da tripulação, de acordo com um porta-voz da ANA, segundo o ‘The Japan Times’.

O passageiro, supostamente um homem americano de 55 anos, afundou seus dentes no braço da aeromoça, deixando-a levemente ferida. O ataque obrigou os pilotos do avião com 159 passageiros a bordo a retornar sobre o Pacífico ao aeroporto de Haneda, onde o homem foi entregue à Polícia Metropolitana de Tóquio, de acordo com a companhia aérea.

Passageiro estava bêbado

A emissora japonesa TBS citou o passageiro dizendo aos investigadores que "não se lembra" do seu comportamento. Alguns usuários das redes sociais compararam o incidente com o "começo de um filme de zumbis" com horror fingido.

Outros lamentaram a lista de problemas da aviação japonesa até agora este ano, com outros quatro incidentes em destaque em pouco mais de duas semanas. O mais grave foi uma quase colisão catastrófica em Haneda entre um avião da Japan Airlines e uma aeronave menor da guarda costeira em 2 de janeiro.

As 379 pessoas a bordo do Airbus da JAL escaparam momentos antes do avião ser envolvido em chamas.