O que acontece quando nós morremos? Desvendando a morte cientificamente

A certeza da morte é inevitável, mas o que acontece com nossos corpos cientificamente após esse último suspiro? Descubra o fascinante processo de decomposição, revelado por especialistas em ciência forense, diz o Mega Curioso.

O ?ecossistema de decomposição?

O professor Devin Finaughty, especialista em ciência forense, descreve a morte como um "ecossistema de decomposição". Esse complexo processo transforma um corpo em um esqueleto ao longo do tempo.

A decomposição começa logo após a morte, mas, como destaca Finaughty, "a morte não é um único momento; é uma cascata de reações e processos ao longo do tempo".

Após a morte, a perda da consciência é seguida pela supressão da respiração e frequência cardíaca. A falta de oxigênio leva as células a entrar em respiração anaeróbica, gerando ácido lático e causando câimbras.

O colapso do mecanismo de transporte celular inicia a necrose, liberando toxinas e iniciando a 'cascata' de morte celular nos tecidos ricos em água e oxigênio.

O processo final

Após aproximadamente quatro minutos, o coração para, marcando o início do estado de morte cerebral. Mesmo com a perda do controle neural, o sistema nervoso persiste na luta contra o desequilíbrio.

A morte química se concretiza com o colapso do sistema imunológico, permitindo que bactérias intestinais se espalhem pelo corpo, iniciando o processo de decomposição.

A decomposição começa com a metabolização de açúcares, seguida de gorduras e carboidratos. Esse processo gera subprodutos orgânicos que resultam no característico 'cheiro de morte'.

A compreensão dessas fases revela o incrível ciclo da vida e morte, destacando a importância do conhecimento científico sobre o inevitável destino de todos nós.