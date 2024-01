No México, pastor destrói estátua de santa com um machado

Em um evento religioso em Tamaulipas, no México, o pastor Kevin Wynne da Igreja Batista Monte Sião se tornou o centro das atenções ao protagonizar um ato controverso durante seu discurso. Para surpresa dos presentes, Wynne pegou um machado e começou a quebrar uma estátua da Virgem de Guadalupe e da Santa Muerte.

O representante da igreja causou comoção ao usar um machado durante sua pregação para golpear as imagens religiosas, provocando o entusiasmo de alguns de seus seguidores, que incentivaram o pastor a continuar com a destruição.

O ato gerou numerosas reações nas redes sociais

O impactante ato de violência foi capturado em vídeo e viralizou nas redes sociais, provocando uma intensa reação por parte da comunidade virtual. A figura da Virgem de Guadalupe é profundamente venerada na cultura mexicana e representa um símbolo de devoção para milhões de fiéis. O ataque direto a essa imagem religiosa, juntamente com a da Santa Muerte, outra figura significativa em algumas tradições espirituais, gerou uma onda de indignação online.

As reações nas redes sociais têm sido diversas, com numerosos usuários expressando sua repulsa à ação do pastor Kevin Wynne. Muitos consideram que o gesto é desrespeitoso em relação às crenças religiosas da população, independentemente da afiliação religiosa de cada pessoa.

A polêmica ação desencadeou um debate sobre a liberdade religiosa e a tolerância em uma sociedade diversa como a mexicana. Enquanto alguns defendem a liberdade de expressão e o direito de cada indivíduo expressar suas crenças, outros sustentam que o respeito pelas crenças alheias deve ser um princípio fundamental em qualquer sociedade. A situação levanta questões sobre os limites da liberdade religiosa e a importância de promover um diálogo respeitoso entre diversas comunidades de fé no país.