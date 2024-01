''Minha cachorra interrompe nossa intimidade conjugal''

O que começou como um gesto de amor ao adotar uma cadela para seu marido M, transformou-se em um dilema inusitado para uma amante de animais. A história de como um cãozinho entrou na vida do casal e, inadvertidamente, tornou-se uma terceira presença indesejada durante momentos íntimos.

Ao adotar R há um ano, a usuária do Reddit nunca imaginou que a decisão de presentear M com uma companheira peluda poderia resultar em situações inusitadas. Apesar do amor pelos animais, a influência de R na dinâmica do relacionamento tornou-se uma preocupação não antecipada.

Casal-e-cao-Leeloo-Thefirst-Pexels

Leeloo Thefirst / Pexels

De melhor amiga a intrusa

Inicialmente encantado com R, M a inscreveu em treinamento de obediência, planejou passeios diários e até excursões nos fins de semana para garantir a participação da cadela.

No entanto, a afeição desmedida de R pelo casal ultrapassou limites quando começou a compartilhar a cama, resultando em situações constrangedoras durante a intimidade.

Agora, o quarto do casal, outrora reservado para momentos a dois, tornou-se palco de desafios. R, inicialmente acostumada a dormir aos pés de M, gradualmente avançou até a cabeceira da cama. A presença constante da cadela durante a intimidade do casal gerou desafios, com tentativas frustradas de solucionar o impasse.

Os pedidos da narradora para que M coloque R fora do quarto esbarram na resistência dele, alegando que a cadela não entenderá e se sentirá culpada.

A situação impacta a vida sexual do casal, com momentos íntimos frequentemente interrompidos pela curiosidade canina. Tentativas de diálogo não obtêm sucesso, com M subestimando a gravidade do problema.

Os nomes dos envolvidos foram omitidos para preservá-los, por se tratar de situação real, relatada no fórum online Reddit.