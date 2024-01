Jovem pede ajuda ao motorista de aplicativo para enganar o seu namorado

Mujer pide ayuda a conductor de aplicación para mentirle a su novio

A pandemia fez com que milhares de pessoas começassem a usar aplicativos de entrega para pedir comida e assim não sair de suas casas; além disso, os clientes recorreram às mesmas empresas para solicitar viagens em carros particulares e evitar o uso de táxis.

Agora é muito comum solicitar essas viagens e até mesmo existem criadores de conteúdo que se dedicam exclusivamente a mostrar como é o seu dia. Entre todo o material, nas últimas horas começou a se popularizar o momento em que uma jovem pediu ao seu motorista de aplicativo que começasse a viagem sem ela a bordo, mas por que ela queria isso?

A usuária foi sincera e disse que pediu isso para que seu namorado pensasse que ela já estava indo para casa. A pessoa envolvida garantiu que só queria continuar a festa com seu amigo; para evitar que o homem recusasse o pedido, a mentirosa ofereceu dinheiro em espécie. Sem mais nada a perder, o motorista aceitou e encerrou a gravação.

Até o momento, o vídeo tem mais de 700 mil reproduções na rede social de Elon Musk, onde podem ser lidas mensagens como “Logo a garota desaparece e o motorista do Uber se ferra... Seu último passeio fica registrado lá”, “Cara, para com isso, algo pode acontecer com a garota por causa dessa bagunça e, para começar, o problema cai no Uber. Eu cancelaria, que outro se envolva, sério” ou “Não entendo, quando você compartilha a localização, ela te dá a do celular... mesmo que você esteja pegando um Uber, está enviando a localização do seu celular... de que adianta o carro ir embora se o namorado vai ver a localização do celular na balada ou onde quer que ela esteja”.