Jovem é criticado por se recusar a abrir mão dos estudos para pagar a cirurgia da irmã

Um rapaz de 17 anos causou comoção no Reddit depois de compartilhar em detalhes os motivos pelos quais os pais exigiram que ele abra mão de seu fundo estudantil para custear uma cirurgia para sua irmã mais nova.

Segundo ele, essa não foi a primeira vez que os pais o forçaram a tomar uma decisão que o deixasse em segundo plano.

Sem se identificar, o jovem conta que é o mais velho de uma família com 6 filhos, sendo que somente ele e sua irmã de 12 anos são filhos biológicos do casal. Além de ter quatro irmãos adotivos, ele revela que seus pais também abrigaram várias crianças ao longo dos anos, o que fez com que a família passasse por momentos de sacrifício.

“Meus pais garantiram que todos os meus irmãos mais novos fizessem atividades extracurriculares, menos eu. Eles também sempre foram priorizados nos passeios escolares e lembro que quando eu tinha 9 anos pedi para ir a um passeio e fui orientado a trabalhar para pagar por isso. Na época meus avós descobriram e me deram o dinheiro para ir ao passeio, mas meus pais pegaram o valor e usaram para as despesas da casa”.

“Eles atrasaram minha cirurgia para retirada das amídalas por dois anos, para que meus irmãos mais novos operassem primeiro e isso, somado as outras coisas, fez com que meus avós começassem um fundo estudantil para eu ter alguma segurança no início da minha vida adulta”, revela.

Ele está sendo forçado a abrir mão de tudo

O jovem explica que foi pego de surpresa ao descobrir sobre o dinheiro e que a quantidade o surpreendeu. Os pais sabem que ele tem este valor, mas estão proibidos de movimentar a conta, que fica sob os cuidados dos avós do rapaz.

“Eles só descobriram os valores quando meus avós jogaram na cara dele que todos os filhos, menos eu, possuíam um fundo estudantil. Meus pais agora querem que o dinheiro seja dividido igualmente entre todos os seus filhos, mas meus avós se recusaram”.

“Eu tenho planos para o dinheiro, mas minha irmã de 5 anos tem sérios problemas estomacais e precisa passar por uma cirurgia que pode mudar sua vida. Meus pais não têm o dinheiro para pagar a operação e as despesas do pós-cirúrgico e agora falaram que precisam de 270 mil do meu fundo estudantil para pagar por tudo”.

“Disse a eles que não vou dar o dinheiro e eles começaram a me criticar, me acusando de ser egoísta, mas eles que tiraram de mim durante toda a minha vida! Por que eles não pegam o dinheiro dos outros para pagar por isso? Eles agora estão me acusando de colocar meus estudos a frente da minha irmã e falam que estou sendo preconceituoso por ser a minha irmã adotiva. Eu estou errado?”, questiona o jovem.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado e deve buscar apoio dos avós para evitar maiores problemas.

“O dinheiro dos seus avós foi guardado para você, sua irmã é responsabilidade dos seus pais”, comentou uma pessoa.

“Tente se mudar para a casa de seus avós, seus pais vão gastar todo tempo te pressionando e fazendo você se sentir culpado por sua decisão, que é a correta”, finalizou outra.