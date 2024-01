Gen Z: A próxima geração no controle, à medida que Baby Boomers liberam casas

A geração baby boomer sempre foi uma força dominante no mercado imobiliário dos EUA, detendo uma impressionante quantia de US$19 trilhões em propriedades, representando 41,6% da riqueza imobiliária do país. No entanto, com o envelhecimento dessa geração, surge uma pergunta crucial: o que acontecerá quando os baby boomers falecerem?

Projeções do Census Bureau indicam que, até 2040, a população de pessoas com mais de 80 anos deve mais que dobrar. Com o falecimento dos baby boomers e a liberação de suas residências, uma possível "silver tsunami" (tsunami prateado) de casas disponíveis pode inundar o mercado. Esse influxo pode reduzir os preços, abrindo oportunidades para as gerações mais jovens, especialmente a Gen Z.

Gen Z, prestes a entrar na fase ideal de compra de casas por volta de 2030, pode se beneficiar dessa mudança. Com muitos baby boomers reduzindo o tamanho de suas residências na velhice, o estoque excedente pode incluir casas iniciantes em alta demanda, mas escassas no mercado atual.

Embora os millennials possam desfrutar de alguns benefícios, provavelmente estarão além da idade típica para compradores de primeira viagem. Desafios econômicos e a necessidade de atualizações substanciais nas casas antigas dos baby boomers podem prejudicar suas perspectivas.

A mudança fradual no mercado

Apesar dos esforços para prever os movimentos do mercado imobiliário, a certeza reside nos padrões demográficos. O envelhecimento dos baby boomers deve começar a impactar o mercado por volta de 2030, com estimativas indicando que mais de 20 milhões de casas podem entrar no mercado nas próximas duas décadas.

Ao contrário dos millennials, que enfrentaram desafios econômicos e intensa concorrência dos baby boomers, a Gen Z pode se beneficiar de um mercado mais favorável. Sua competição reduzida com os baby boomers e um tamanho de corte menor podem aliviar a pressão sobre o mercado imobiliário.

À medida que a tocha é passada para as gerações mais jovens, as projeções demográficas sugerem um futuro mais promissor para a Gen Z e, eventualmente, para a Geração Alpha. A transformação do mercado imobiliário pode não resolver completamente a crise habitacional, mas representa uma oportunidade única para as gerações mais jovens.