Frio: motorista de entrega inova com vodca para evitar congelamento do para-brisa

Com a chegada de temperaturas abaixo de zero no Reino Unido, um motorista de entrega encontrou uma solução surpreendente e eficaz para evitar o congelamento do para-brisa, poupando valiosos minutos todas as manhãs.

O ?hack da vodca?

Enquanto o Reino Unido enfrenta uma onda de frio ártico, com previsão de gelo negro e fortes ventos, Jack Mentiply, um motorista de entrega de Albrough, na Escócia, revela um truque pouco convencional, porém eficaz: o uso de vodca para impedir o congelamento do para-brisa.

Jack, de 26 anos, compartilhou sua técnica no TikTok, alcançando mais de 1,8 milhão de visualizações. O processo envolve simplesmente borrifar vodca no para-brisa e adicionar algumas doses no reservatório do lava-vidros. Segundo Jack, qualquer garrafa "barata" de destilado funciona, economizando até 10 minutos pela manhã.

O álcool como aliado

O motorista destaca que o álcool impede que o para-brisa congele, proporcionando uma solução eficaz. Ele sugere até mesmo criar um spray de vodca usando um borrifador, garantindo maior durabilidade.

Jack ressalta que já experimentou descongeladores comprados em lojas, mas considera sua técnica muito mais eficiente, especialmente se aplicada antes de dormir.

Ao compartilhar seu 'hack da vodca', Jack Mentiply oferece uma alternativa inusitada e acessível para lidar com os desafios do congelamento do para-brisa, destacando a eficácia do método e incentivando outros motoristas a experimentarem essa solução antes das gélidas manhãs de inverno.